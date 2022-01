Condividi su

Sondaggi politici Emg, sale la fiducia nel governo Draghi

Come ogni settimana i sondaggi politici di Emg per Agorà gettano uno sguardo sull’attualità politica. Immancabilmente i due argomenti principe sono il Covid e il Quirinale.

Tuttavia traccia anche il consenso degli italiani verso il governo, che appare in crescita questa settimana. La percentuale di quanti hanno molta o abbastanza fiducia è passata dal 51% al 53% (nel grafico di Agorà c’è un refuso sulle date) mentre i giudizi negativi diminuiscono dell’1%, dal 36% al 35%, così come gli indecisi, che scendono dal 13% al 12%

Riguardo ai temi legati alla pandemia vi è una maggioranza del 52% che ritiene che l’attuale sistema in vigore delle fasce colorate andrebbe mantenuto, mentre solo per il 35% andrebbe cancellato, come starebbero ipotizzando di fare gli studiosi del Comitato Tecnico Scientifico

Sondaggi politici Emg, Draghi e un bis di Mattarella sempre i preferiti per la corsa al Quirinale, ma con percentuali inferiori

Riguardo alle ultime disposizioni per quanto riguarda il Green Pass e il Super Green Pass EMG nei propri sondaggi politici ha chiesto se per caso le regole siano chiare o meno, e in effetti per il 49% risultano essere di difficile comprensione. Si tratta dell’8% in più di quanti invece le trovano chiare.

A non rispondere è il 10%

Riguardo all’elezione del Presidente della Repubblica si conferma una maggioranza di contrari alla salita al Colle di Silvio Berlusconi. Questa settimana sono il 57% quelli che non gradirebbero il Cavaliere al Quirinale.

Continua a essere preferito un secondo mandato di Mattarella, che con il 25% rimane la più popolare delle ipotesi secondo questi sondaggi politici. Vi è, però, un calo del 2% rispetto alla scorsa settimana.

Segue Draghi con il 17%, ma 7 giorni fa arrivava al 21%.

Berlusconi pure scende, dal 16% al 14%, forse anche a causa del balzo dal 3% al 6% di Letizia Moratti. Stabile, all’8%, Marta Cartabia, mentre raccolgono briciole Casini e Amato.

Salgono, invece, al 20% quanti preferirebbero un’altra personalità diversa da queste

Questi sondaggi politici sono stati realizzati il 20 gennaio su un panel telematico di 1.534 soggetti

