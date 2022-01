Condividi su

Elezioni Presidente della Repubblica: quinto scrutinio, nomi papabili. Diretta

Elezioni Presidente della Repubblica: le votazioni per il prossimo Capo dello Stato arrivano al quinto scrutinio. Già dal quarto il quorum si è abbassato da 673 a 505 preferenze, la maggioranza semplice. Potrebbe essere il giorno decisivo? La diretta di Termometro Politico.

11.30 Le anticipazioni riferiscono che il centrodestra oggi voterà Elisabetta Casellati. D’altra parte, il nome della Presidente del Senato sembra particolarmente esposta ai franchi tiratori: non piace ad alcune correnti di Lega e Forza Italia ma anche ad alcuni pezzi della stessa Forza Italia (tuttavia, potrebbe essere essere votata da molti ex 5 stelle). In risposta a questa mossa sembrano volersi astenere sia il centrosinistra – compresa Italia Viva – che il Movimento.

11.00 Da oggi si svolgeranno due votazioni al giorno: a deciderlo la capigruppo coordinata dall’Ufficio di Presidenza della Camera. Dopo quella delle 11, un’altra alle 17. Da domani due giri con inizio alle 9 e 30 e alle 16 e 30.

10.00 Alle 11 parte la quinta chiama: a breve dovrebbe arrivare notizia in merito alla decisione da parte dell’ufficio della Presidenza della Camera rispetto alla possibilità di effettuare due votazioni al giorno invece che una sola come accaduto fino a questo momento

Elezioni Presidente della Repubblica: quinto scrutinio decisivo?

Elezioni Presidente della Repubblica: venerdì 28 gennaio 2022 il giorno del quinto scrutinio. Già dal quarto, il quorum si è abbassato a quota 505 voti. Basta la maggioranza semplice, in pratica, perché un candidato venga nominato Capo dello Stato (nei primi 3 scrutini serve la maggioranza dei due terzi, pari a 673 voti). Non è rato che le elezioni per il Presidente della Repubblica arrivino fino a questo punto, anzi: spesso le votazioni per il Capo dello Stato si sono protratte ben oltre il decimo scrutinio, in due casi si è andati oltre il ventesimo (nel 1964, poi venne eletto Saragat, e nel 1971, alla fine la nomina cadde su Leone).

Situazione molto confusa

Elezioni Presidente della Repubblica: continuano le trattative tra i partiti volte alla ricerca di una “figura condivisa”. Anche se da diversi esponenti di spicco del mondo politico si mostra ottimismo su questo versante, nonostante i tentennamenti degli ultimi giorni, non è certo che il quinto scrutinio sia “quello buono”. Pare che i negoziati si stiano concentrando adesso su una ristretta rosa di nomi: quello del Presidente del Consiglio Draghi, in primo luogo, ma anche su quelli di Pier Ferdinando Casini, Elisabetta Belloni, Sabino Cassese e Giuliano Amato.

