Portoferraio, che cosa c’è da fare (e da vedere)

La località più nota dell’Isola d’Elba è Portoferraio: questo è il porto più importante dell’isola, dove attraccano quasi tutti i traghetti che arrivano dal continente, ma soprattutto è una splendida cittadina che merita di essere esplorata in ogni suo angolo. Qui, per altro, si trovano molti appartamenti Isola d’Elba che possono essere presi in affitto da chi ha intenzione di trascorrere una vacanza da queste parti: d’altro canto le case vacanza sono molto più convenienti degli hotel in termini di costi, e permettono di uscire, mangiare e svegliarsi all’ora che si vuole. Non solo: se si desidera portare qualcuno a casa, lo si può fare senza problemi. Ma ora torniamo a Portoferraio per capire che cosa visitare.

Il centro storico di Portoferraio

Non si può che cominciare dal centro storico di Portoferraio, un vero e proprio gioiello ben diverso dal classico centro portuale tipico di una città di passaggio. Tra lounge bar e ristoranti di pesce non si ha che l’imbarazzo della scelta per godersi la movida serale, ma non mancano negozi e boutique di ogni genere, ideali per soddisfare la propria voglia di shopping. La darsena, invece, è abbellita da una serie di costruzioni colorate che si affacciano sul mare, mentre nel tardo pomeriggio è un vero e piacere sorseggiare un aperitivo direttamente in barca. I profumi del mare si respirano anche tra i vicoli e i viottoli più nascosti, che permettono di penetrare in profondità nell’animo di Portoferraio.

La cinta muraria

Gli appassionati di storia non potranno rimanere insensibili di fronte alla maestosità che caratterizza la magnifica cinta muraria da cui il centro abitato è circondato. Lo stesso vale per le fortificazioni medicee, che portano il pensiero a compiere un tuffo all’indietro nel tempo, accanto e dietro la darsena di Portoferraio, che ne è praticamente circondata. Il più imponente degli edifici è Forte Falcone, anche se in realtà il simbolo del porto è Torre del Martello, conosciuto anche con il nome di Torre della Linguella: è qui, infatti, che arrivano i naviganti che sbarcano sull’isola. Certo, è pieno di fascino anche il faro di Forte Stella. Per altro, sono tutte fortificazioni che si sono conservate in condizioni ottimali, da cui si può godere di una vista stupenda: vale la pena di approfittarne.

La Villa romana delle Grotte

Collocata su un promontorio che si sviluppa proprio dietro Portoferraio, la Villa romana delle Grotte è un’altra location che non ci si può lasciar sfuggire in occasione di una vacanza a Portoferraio. Anche in questo caso la posizione panoramica è un motivo di attrazione pressoché irresistibile. Villa della Linguella è, a sua volta, una villa romana capace di destare la curiosità di tutti gli appassionati di archeologia e di storia. Si trova vicino alla torre omonima, che abbiamo menzionato in precedenza, e funge quasi da spartiacque tra la darsena e la splendida Spiaggia delle Ghiaie. La vista sul mare aperto è qualcosa che non si può descrivere a parole.

La Villa dei Mulini

La Villa dei Mulini, invece, è una delle residenze in cui abitò Napoleone nel corso del suo soggiorno non proprio volontario sull’isola. Situata nella parte alta della città, si trova in una posizione panoramica spettacolare. Altra villa napoleonica è Villa di San Martino, che invece spicca nella campagna di Portoferraio: di piccole dimensioni, è accanto al Museo Napoleonico, realizzato in stile neoclassico per volere del principe Demidoff.

Al mare sull’Isola d’Elba

Ovviamente questa rassegna di attività a cui dedicarsi sull’Isola d’Elba non può non includere una citazione delle spiagge più belle del posto: per esempio Le Ghiaie, un litorale formato da sassi di colore bianco, a breve distanza dal centro di Portoferraio. Si tratta, per altro, di una destinazione molto apprezzata dai sub. Le famiglie con bambini, invece, possono scegliere i fondali di sabbia della spiaggia La Biodola.

