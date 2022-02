Pensioni 2022 febbraio e obbligo di Green pass: cosa cambia?

Condividi su

Ricapitoliamo di seguito il calendario dei trattamenti pensionistici per il mese di febbraio, presso gli uffici postali e le regole valevoli per chi incassa l’assegno in banca.

E’ importante ricordare che dalla giornata di oggi, martedì 1 febbraio, è attivo l’obbligo di esibizione di Green pass base per il ritiro della pensione alle Poste.

Vero è che, per quanto attiene alle pensioni 2022 febbraio i versamenti sono già partiti, rispettando quella che è stata la prassi degli ultimi mesi, e ci riferiamo ovviamente al ritiro in anticipo, per i noti motivi legati alla situazione emergenziale e alla tutela del diritto alla salute.

Il pagamento anticipato delle pensioni per il mese di febbraio del 2022 è cominciato dallo scorso 26 gennaio, seguendo l’elenco in base alla prima lettera del cognome.

Per quanto riguarda la data di ieri, lunedì 31 febbraio, sono state pagati presso gli uffici postali i trattamenti pensionistici dalla lettera P alla R. Nella giornata di oggi, invece, il calendario dei pagamenti si chiuderà con le lettere del cognome dalla S e fino alla lettera alla Z.

Invece, per coloro che hanno optato l’accredito pensioni 2022 su conto corrente bancario, o su carta PostePay Evolution o anche su conto BancoPosta, la pensione sarà accreditata in modo automatico, senza bisogno di andare allo sportello postale e, soprattutto, senza dover avere con sé il Green pass base.

Bonus 2022 mobilità: cos’è e come funziona

Pensioni 2022 febbraio: oggi l’accredito presso la propria banca

Coloro che hanno scelto l’accredito del trattamento pensionistico in banca, riceveranno oggi la somma dovuta, in quanto il primo febbraio 2022 è il primo giorno bancabile del mese.

Ricordiamo infine che per i pensionati di età corrispondente o al di sopra dei 75 anni e che incassano la pensione in contanti alla posta, valgono sempre le regole sulla consegna presso il proprio domicilio. Per questa finalità, se non hanno delegato altri soggetti, è obbligatorio delegare i Carabinieri per il ritiro e la consegna. Si tratta di delega ovviamente gratuita e si può compiere chiamando al numero verde di Poste Italiane S.p.A. 800 55 66 70, oppure chiamando la stazione del Carabinieri più vicina alla propria abitazione. Ciò permette peraltro di evitare di dover sottostare all’obbligo di ingresso alle Poste, muniti di certificazione verde, per ritirare le pensioni 2022.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU GOOGLE NEWS

Scrivici a redazione@termometropolitico.it