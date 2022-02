Bollette 2022, il bonus ad hoc del Governo: requisiti ed importi

Condividi su

Nel corso del 2022, cittadini, famiglie ed imprese stanno facendo i conti con l’aumento bollette 2022 luce e gas. L’Esecutivo Draghi è corso ai ripari, stanziando circa 5 miliardi e mezzo di euro per aiutare famiglie e aziende nel primo trimestre di quest’anno.

Ma le percentuali degli aumenti spiccano in tutta la loro evidenza: +55% per l’elettricità e del +42% per il gas. In base alle rilevazioni Cgia, l’aumento luce e gas per il 2022 ammonta a quasi 90 miliardi.

Bollette 2022: il bonus ad hoc e gli importi dell’agevolazione

Lo abbiamo accennato: il nostro paese ha varato misure economiche di sostegno per affrontare il problema dell’aumento bollette 2022, correlato all’incremento del costo delle materie prime.

Il Governo ha immesso nella legge di Bilancio 2022 supplementari risorse per rafforzare il bonus bollette luce e gas, il quale è fatto valere come sconto sulle bollette dei soggetti aventi diritto. Si tratta di famiglie con massimo tre componenti e Isee al di sotto dei 8.265 euro; famiglie con 4 o più membri e Isee sotto i 20mila euro; percettori di RdC o pensione di cittadinanza; malati gravi costretti ad usare le apparecchiature salvavita.

Da notare in particolare che gli importi dell’agevolazione sulle bollette 2022 luce corrispondono alle seguenti cifre:

128 euro per nuclei familiari con massimo 2 membri;

151 euro per le famiglie con un massimo di 4 membri;

177 euro per nuclei più di 4 componenti.

Invece, con riferimento alle bollette 2022 gas, l’importo cambia in base alle modalità d’uso e alla zona climatica in cui si ha la propria residenza.

Bollette 2022: è necessario presentare una domanda ad hoc per i bonus?

Ci si potrebbe chiedere se, in riferimento al citato bonus bollette 2022, sia necessario presentare una domanda apposita. Ebbene, la risposta è che non serve nessuna iniziativa a riguardo. Ciò in quanto l’agevolazione scatta in modo automatico per chi ha presentato la Dsu (Dichiarazione Sostitutiva Unica) e l’Isee per altri servizi. In particolare, lo sconto in bollette 2022 luce e gas è fatto valere automaticamente da Arera.

Da notare infine che Arera ha indicato altresì un piano di rateizzazione dei pagamenti in dieci mesi, con la metà dell’importo da pagare nella prima rata, e l’altra metà distribuita in rate di almeno 50 euro corrispondenti al numero di bollette di solito emesse in dieci mesi. Il piano è mirato ai clienti domestici che siano in condizioni di morosità per le bollette di luce e gas emesse tra gennaio e aprile 2022.

