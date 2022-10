Il Paradiso delle Signore 7, spoiler 20/10: Salvatore in crisi per la caffetteria

Condividi su

Il Paradiso delle signore 7, anticipazioni tv puntata giovedì 20 ottobre: Salvatore è in crisi per la gestione della caffetteria

Continua l’appuntamento con la soap che intrattiene il pomeriggio degli italiani, in onda dal lunedì al venerdì alle 16:05 su Rai 1. Le anticipazioni tv sull’episodio in data 20 ottobre puntano gli occhi sul Salvatore il quale, a causa dei numerosi impegni del socio Marcello, si vede costretto a mandare avanti da solo la gestione della caffetteria; riuscirà a resistere alla pressione? Nel frattempo, Ezio prosegue con l’intervista, chiarendo una volta per tutte la verità sulla relazione con Gloria; il giornalista, tuttavia, farà una scoperta interessante che riguarderà proprio la sua nuova fiamma: Veronica. Don Saverio, intanto, viene a conoscenza delle bugie di Clara e decide di far tornare la ragazza in Paese.

Il Paradiso delle Signore 7, anticipazioni episodio 20 ottobre: Stefania chiede l’aiuto di Marco

Nel dettaglio, le anticipazioni tv relative alla puntata 20 ottobre de Il Paradiso delle Signore, rivelano che dall’intervista con Ezio il giornalista scopre della sua attuale relazione con Veronica Zanatta. Lo scandalo sembra ormai prossimo e, per tale ragione, Stefania chiede a Marco di intervenire prima che sia troppo tardi. Grazie all’intervento di lui, il pericolo sarà prontamente smorzato.

Nel frattempo, Irene scopre che la sua rivale Clara sta per lasciare Milano e tornare in paese. La venere del paradiso, nonostante l’inimicizia, decide inaspettatamente di agire in suo soccorso per evitare che ciò accada.

Salvatore in crisi per la caffetteria

Ulteriori anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che Salvatore è messo a dura prova nella gestione della caffetteria: il ragazzo si ritrova da solo a mandare avanti l’attività poiché Marcello, spinto anche dai suggerimenti di Adelaide, si sobbarca di impegni trascurando il suo attuale lavoro e l’amicizia con il socio. Cosa accadrà tra i due?

Per scoprirlo, bisognerà attendere la messa in onda dei prossimi episodi: l’appuntamento con Il Paradiso delle Signore è fissato, come di consueto, dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it