Il Paradiso delle Signore 7, trama 21/10: Flora preoccupata per la sua posizione

Condividi su

Il Paradiso delle Signore 7, anticipazioni episodio di venerdì 21 ottobre: Flora teme che la sua posizione all’interno del magazzino sia in pericolo

Grandi novità per gli appassionati de Il Paradiso delle Signore, la soap più amata dal pubblico italiano: le anticipazioni relative all’ultimo episodio della settimana puntano gli occhi su Flora. Quest’ultima ha subito un colpo basso da parte di Matilde, la quale ha commissionato un importante lavoro a Maria riguardo il design di un nuovo abito richiesto da parte della nipote di una baronessa. Il vestito è stato un grande successo e Flora teme di poter essere sostituita e perdere l’occupazione di stilista centrale all’interno del Grande Magazzino. Nel frattempo Salvatore comprende che Marcello è sempre più restio a lavorare all’interno della caffetteria. Il giovane Amato è preoccupato per il futuro dell’attività, consapevole che non potrà gestire da solo la mole di lavoro. Vittorio Conti, intanto, è riuscito a tornare nelle grazie di Matilde tramite una lettera appassionata in cui si scusa per il proprio comportamento.

Il Paradiso delle Signore 7, anticipazioni puntata 21 ottobre: la relazione tra Ezio e Veronica diventa di dominio pubblico

Ulteriori anticipazioni rivelano che nonostante l’intervento di Marco, la notizia riguardo la verità sul rapporto tra Ezio e Veronica, è trapelata e la coppia si avvia ad affrontare un difficile scandalo. I due sono molto preoccupati per ciò che potrà accadere. Nel frattempo, Clara è riuscita a trovare una sistemazione grazie alle colleghe del Paradiso e non sarà più costretta a tornare in paese.

Vittorio invita a cena Matilde

Altre anticipazioni tv su Il Paradiso delle Signore si concentrano sulla figura di Vittorio: il direttore del Grande Magazzino, dopo aver scritto una lettera a Matilde, ha deciso di invitarla a cena, sia per scusarsi degli atteggiamenti che ha avuto in passato, sia per conoscersi meglio. La Frigerio, dal canto suo, accetta di buon grado l’offerta. Tra i due nascerà un rapporto che vada oltre il lavoro?

Per scoprirlo bisognerà attendere la messa in onda dei nuovi episodi. L’appuntamento con Il Paradiso delle Signore è dunque fissato, come di consueto, dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it