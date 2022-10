Un Posto al Sole, spoiler 20/10: Viola si avvicina a Gabriele

Condividi su

Un Posto al Sole, anticipazioni tv episodio di giovedì 20 ottobre: il rapporto tra Viola e Gabriele si fa più stretto e il piccolo Antonio sembra soffrirne

Continua l’appuntamento con Un Posto al Sole, una delle soap più seguite dal pubblico italiano. Le anticipazioni tv relative all’episodio in onda giovedì 20 ottobre puntano gli occhi sul legame tra Viola e Gabriele. La donna, dopo essersi bruscamente allontanata dal marito Nicotera, prosegue la conoscenza con Gabriele. Nel frattempo, Nunzio ha intenzione di fare un regalo indimenticabile per la sua amata, ragion per cui chiede a Rossella consigli su cosa potrebbe piacere a Chiara.

Un Posto al Sole, anticipazioni puntata 20 ottobre: Mastro Peppe e Alberto fanno una scoperta

Ulteriori anticipazioni tv de Un Posto al Sole rivelano che Mastro Peppe e Alberto trovano un passaggio segreto all’interno del Palazzo che pare essere risalente ai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Dopo aver rivelato i dettagli ai condomini, Lia, la nuova cameriera, catturata dalla notizia decide di ispezionare personalmente la stanza del seminterrato, ma inaspettatamente Diego scopre le sue intenzioni.

Viola si avvicina a Gabriele, Antonio soffre

Nel frattempo Viola ha preso in mano la propria vita dopo essersi allontanata da Eugenio e la donna sta conoscendo Gabriele. I due sembra che si stiano avvicinando e mamma Viola non si accorge del malessere del piccolo Antonio. I nonni, Raffaele e Ornella, nel momento in cui vedono il bambino piangere decidono che è ora di intervenire.

Chiara è pronta a raggiungere il Centro di disintossicazione e il suo amato Nunzio desidera ardentemente di farle un regalo indimenticabile per dimostrarle il proprio amore. Il ragazzo, per poterla stupire, decide di chiedere aiuto a Rossella.

Per scoprire come evolveranno le vicende de Un Posto al Sole bisognerà attendere la messa in onda dei prossimi episodi. L’appuntamento è dunque fissato, come di consueto dal lunedì al venerdì alle ore 20:50 su Rai 3

