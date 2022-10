Un Posto al Sole, anticipazioni 21/10: Nunzio e Chiara si dicono addio

Condividi su

Un posto al Sole, anticipazioni puntata di venerdì 21 ottobre: Chiara è pronta per andare al Centro di Disintossicazione; Nunzio le dice addio

L’appuntamento con Un Posto al Sole, una delle soap più seguite dal pubblico italiano, continua e le nuove anticipazioni pongono al centro il rapporto tra Chiara e Nunzio. La ragazza deve raggiungere il centro di disintossicazione per liberarsi una volta per tutte dalla spirale della droga; Nunzio le dovrà dire addio finché il percorso dell’amata non terminerà. Il triste momento della separazione è ormai alle porte e la coppia dovrà affrontare un periodo di allontanamento. Nel frattempo Diego inizia a provare dei sentimenti verso Lia, la nuova cameriera di Palazzo Palladini, mentre Micaela non riesce ad andare d’accordo con la sorella gemella.

Un Posto al Sole, spoiler episodio venerdì 21 ottobre: i nonni di Antonio provano a risollevare il morale del piccolo

Nel frattempo, Raffaele e Ornella, rendendosi conto del malessere del piccolo Antonio, cercano in tutti i modi di sostenerlo: la separazione dei genitori sta incidendo molto sull’animo del bambino e i nonni sono molto preoccupati. Sarà il caso di parlare chiaramente con Viola?

Jimmy e Bianca, intanto, si chiedono cosa nasconda la stanza segreta di Palazzo Palladini e decidono di andare a curiosare improvvisandosi detective: scopriranno qualcosa di interessante? Lia, dal canto suo, è perfettamente consapevole che è impossibile muoversi all’interno dell’edificio senza sfuggire agli occhi indiscreti dei condomini.

Nunzio e Chiara si dicono addio

Tra Nunzio e Chiara è giunto il momento di separarsi: il ragazzo è molto dispiaciuto per l’allontanamento, ma il suo cuore è forte e non esita nel rassicurare l’amata sui suoi sentimenti. Chiara, dal canto suo, deve necessariamente affrontare il percorso di disintossicazione e riprendere in mano la propria vita. Riusciranno i due a reggere la distanza?

Per scoprirlo bisognerà attendere la messa in onda dei prossimi episodio: l’appuntamento con Un Posto al Sole è fissato, come di consueto dal lunedì al venerdì alle ore 20 e 50 su Rai 3.

