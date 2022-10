Il Paradiso delle Signore, spoiler 24/10: Flora a rischio licenziamento

Condividi su

Il Paradiso delle Signore 7, anticipazioni puntata lunedì 24 ottobre: la carriera di Flora è a rischio

Continua l’appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap più amata dal pubblico italiano. Le anticipazioni relative al primo episodio della settimana prossima puntano gli occhi su Flora, la quale è sempre più preoccupata per la sua posizione all’interno del Grande Magazzino. La Gentile, infatti, proporrà alcune bozze al direttore Conti, il quale disapproverà scontento il suo operato. Al contrario, la nuova stilista Maria riceverà da Vittorio importanti complimenti per il successo ottenuto grazie all’abito confezionato per la baronessina. Riuscirà Flora a riscattarsi prima che sia troppo tardi?

Nel frattempo Ezio e Veronica continuano a lottare per ottenere il prima possibile l’annullamento del matrimonio tra l’uomo e Gloria. Il direttore Conti annuncia l’entrata di un nuovo contabile all’interno della famiglia del Paradiso: Vito Lamantia. Salvatore scopre che i fiori mandati agli Stati Uniti non sono giunti a destinazione e il giovane Amato è preoccupato per Anna.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni episodio lunedì 24 ottobre: Ezio e Veronica chiedono aiuto alla contessa Di Sant’Erasmo

Ulteriori anticipazioni tv de Il Paradiso delle Signore relative al primo episodio della settimana prossima vedono Ezio e Veronica in procinto di tentare il tutto per tutto e ottenere il prima possibile le carte per il divorzio. Per riuscirci, decidono di chiedere aiuto ad Adelaide: la contessa ha numerosi agganci e una potente influenza tale da poter ribaltare la complessa situazione. Cosa chiederà in cambio del suo aiuto?

Salvatore preoccupato per Anna

Salvatore, intanto, ha scoperto che il suo regalo all’amata non ha raggiunto la destinazione e comprende che ci sono due possibilità: o Anna non ha effettivamente ricevuto i fiori o ha mentito su dove si trova. Il giovane Amato, tuttavia, non crede sia possibile un inganno, ma inizia seriamente a preoccuparsi, giacché la Imbriani ha smesso di dare sue notizie.

