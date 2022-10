Il Paradiso delle Signore, trama 25/10: Ezio riceve una pesante notizia

Condividi su

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni episodio martedì 25 ottobre: la Sacra Rota rifiuta l’annullamento del matrimonio di Ezio

La soap Il Paradiso delle Signore continua ad appassionare il pubblico italiano con intrighi e colpi di scena: le anticipazioni tv relative alla puntata del 25 ottobre rivelano che Ezio riceverà una brutta notizia. La Sacra Rota si espressa a proposito dell’annullamento del matrimonio e ha concluso che non può essere concesso. A casa Colombo l’atmosfera si fa pesante, in particolar modo per Ezio e Veronica che sono molto delusi per l’andamento delle cose. Stefania e Gemma, nel tentativo di risollevare il morale, avranno la brillante idea di organizzare una piacevole festa a sorpresa, sperando che la coppia possa mettere da parte le preoccupazioni e rilassarsi. Nel frattempo, Salvatore cerca in tutti i modi di mettersi in contatto con Anna, ma fallisce ogni tentativo. Flora è affranta e invidiosa nei confronti della rivale Maria Puglisi, la quale sta ricevendo complimenti per l’ottimo lavoro svolto. La Gentile è sempre più tesa e preoccupata sul suo futuro.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata martedì 25 ottobre: Vittorio Conti fa un annuncio alle Veneri

Ulteriori anticipazioni tv de Il Paradiso delle Signore puntano gli occhi sul direttore Vittorio Conti: il capo del Grande Magazzino annuncia alle Veneri che saranno sulla copertina del prossimo numero del Paradiso Market. Oltre alla gioia dell’evento, tra le ragazze si fa strada una forte tensione: nonostante la notizia, la pressione del dare il meglio di sé si fa sentire in maniera incisiva.

Salvatore non riesce a mettersi in contatto con Anna

Il giovane Amato, intanto, sta vivendo un periodo di profonda crisi: dopo le difficoltà in caffetteria, anche il lato sentimentale sta vacillando. Nonostante i tentativi di mettersi in contatto con la propria amata, Anna sembra essere sparita nel nulla: nessuno negli Stati Uniti sa dove possa trovarsi e Salvo è molto preoccupato per la faccenda. Sarà capitato qualcosa alla Imbriani o è stato ingannato?

Per scoprirlo bisognerà attendere la messa in onda dei prossimi episodi: l’appuntamento con Il Paradiso delle Signore è dunque fissato dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1.

