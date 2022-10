Condividi su

Tra i partiti Fratelli d’Italia sale al 27,2%, giù il Pd, su il M5S

Per la prima volta dal 25 settembre anche Emg ha rilasciato i propri sondaggi elettorali. I dati non sembrano essere molto diversi da quelli degli altri istituti.

È evidente l’aumento di Fratelli d’Italia. Come da tradizione il partito vincitore comincia la propria luna di miele con l’elettorato: in questo caso cresce dell’1,2% in meno di un mese andando al 27,2%.

Si tratta in parte di consenso ottenuto a spese degli alleati che hanno avuto un risultato deludente alle urne, come la Lega, che perde il 0,3% e va all’8,5%, e Forza Italia che lascia sul terreno 4 decimali, scendendo al 7,7%.

Il partito di Berlusconi viene così superato da Azione/Italia Viva, che guadagna lo 0,2% e si porta all’8%.

A subire una riduzione dei consensi, però, è anche il principale partito di opposizione il Pd, che il 25 settembre ha deluso le aspettative. Perde l’1,1% e va al 18%. E proprio l’1,1% guadagna invece il Movimento 5 Stelle, che cresce dal 15,4% al 16,5%.

Dopo il il risultato maggiore delle previsioni a settembre il M5S sembra attraversare un momento positivo dopo anni di declino.

Tra gli alleati del Pd vi è un piccolo incremento, del 0,2%, per Sinistra Italiana/Europa Verde, che ora è al 3,8%. Stabile al 2,8%, invece, +Europa.

Sale oltre il 2% Italexit, mentre perde due decimali, e ora è all’1,2%

Sondaggi elettorali Emg, Letta è meno popolare di Berlusconi, Calenda e Salvini

I numeri più importanti di questi sondaggi elettorali, però sono forse quelli che riguardano la fiducia degli italiani nei leader.

Meloni in questo ambito ha raggiunto Draghi: entrambi hanno la fiducia del 52% degli elettori. Il premier uscente era sempre stato ampiamente in testa finora. Non è più così.

A distanza con un buon 41% vi è Conte, mentre Silvio Berlusconi con il 31% supera Calenda e Salvini, che raccolgono il favore solo del 29% e del 24% degli italiani.

Male Letta. Il segretario uscente del Pd gode della fiducia solo del 20%. Solo Renzi, ultimo come al solito, con il 17%, fa peggio di lui.

Questi sondaggi elettorali di Emg sono stati realizzati su un panel telematico di 2mila persone il 17 ottobre.

