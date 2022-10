Concorsi Pubblici, 67 posti per Italia Digitale. Le scadenze

Condividi su

Torniamo a condividere notizie e informazioni utili sui concorsi pubblici. Su Termometro Politico, vi terremo aggiornati su quelli più rilevanti per numero di posti disponibili e copertura dell’area geografica. Come riportato sul portale del reclutamento InPA, È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo din.67 (sessantasette) unità di personale non dirigenziale a tempo determinato da inquadrare nell’Area III,posizione economica F1, nei profili professionali giuridico-economico, informatico e ingegneristico.

Le candidature potranno essere inviate direttamente sul portale InPA accedendo con il proprio SPID. Le domande potranno essere presentate entro e non oltre il 3 Novembre 2022, fino alle ore 18:00.

67 posti per profili giuridico-economici, informatici e ingegneristici

Le unità di personale sono così ripartite: a)Profilo giuridico-economico (Codice GIUR/ECO), n. 14 unità; b)Profilo informatico (Codice INF), n. 15 unità; c)Profilo ingegneristico (Codice ING), n. 38 unità.

Le aree geografiche interessate sono Piemonte, Campania, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Marche, Abruzzo, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta, Basilicata, Calabria, Veneto, Umbria, Emilia Romagna, Sardegna, Molise, Toscana.

La valutazione verrà effettuata per titoli ed esami.

Concorsi pubblici, la prova scritta per i 67 posti in Italia Digitale. Differenziati per ogni categoria.

La prova scritta consisterà in un test di n. 40 (quaranta) quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 (sessanta) minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta) punti. La prova scritta si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30 ed è volta a verificare la conoscenza e le competenze delle seguenti materie:

Per il Profilo giuridico-economico (Codice GIUR/ECO):

a. diritto comunitario, norme costitutive e organizzazione dell’Unione europea

b. regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione europea, finanziamenti

dell’Unione europea a gestione diretta e concorrente

c. nozioni di contabilità dello Stato e degli enti pubblici

d. nozioni di diritto amministrativo, con particolare riferimento alla legge sul procedimento

amministrativo, alla disciplina del lavoro pubblico, dei contratti pubblici e della responsabilità

dei dipendenti pubblici

e. nozioni di diritto civile, con esclusivo riferimento alla responsabilità contrattuale ed

extracontrattuale

f. nozioni di economia pubblica

g. normativa CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) e norme in materia di accessibilità;

h. lingua inglese

Per il Profilo informatico (Codice INF)

a. gestione hardware e software di sistemi di elaborazione e gestione della comunicazione dati

b. linguaggi di programmazione per lo sviluppo web lato client e lato server

c. architetture software

d. creazione e gestione Database relazionali

e. sicurezza dei sistemi informatici e delle reti

f. nozioni sulla normativa CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) e sulle norme in materia di

accessibilità

g. lingua inglese

Per il Profilo ingegneristico (Codice ING)

a. metodologie di project e service management (quali ad esempio: PMI, COBIT, PRINCE2, IPMA,

ITIL, CMMI)

b. metodologie di Agile Project Management (quali ad esempio: Scrum, eXtreme Programming,

Lean Software Development, ecc.)

c. metodologie di sviluppo (sistemi gestionali, siti web, sistemi conoscitivi) e di test (funzionali,

integrazione, sicurezza, usabilità, accessibilità, di carico) e tematiche applicative (sistemi

gestionali, siti web, sistemi conoscitivi)

d. nozioni sulla normativa CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) e sulle norme in materia di

accessibilità

Per ogni prova, indipendentemente dal profilo scelto, a ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio:

a. Risposta esatta: +0,75 punti;

b. Mancata risposta: 0 punti;

c. Risposta errata: -0,20 punti.

QUI, pubblicheremo tutti i principali concorsi pubblici in uscita

Contratto full time a tempo determinato, per quasi 1.800 euro lordi mensili

Come riportato nel bando ufficiale, i candidati dichiarati vincitori del concorso saranno invitati, mediante PEC, a stipulare un contratto individuale di lavoro a tempo determinato e pieno, per il profilo professionale di funzionario, Area categoria III, posizione economica F1 (equivalente a 1.773 euro lordi, inclusa l’indennità di vacanza contrattuale) secondo il CCNL Funzioni Centrali sottoscritto in data 12 febbraio 2018, con l’AgID, presso la sede di Roma, ai sensi della normativa vigente.

Concorsi pubblici, il bando integrale

CLICCA QUI per scaricare il bando integrale dell’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale)