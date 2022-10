Condividi su

Lecce-Juve, Serie A 29 ottobre: pre-partita e dove vedere il match

Sfida complicata per entrambe nel secondo anticipo della 12a giornata di Serie A. Si gioca il 29 ottobre alle ore 18:00. I padroni di casa a Via del Mare proveranno a strappare almeno un punto ai bianconeri e tenere a distanza la zona retrocessione, che dista solo due punti (terzultima è la Sampdoria con 6 punti totalizzati in 11 giornate). Dall’altro lato, la Juventus arriva a Lecce dopo la pesante sconfitta per 4-3 sul campo del Benfica (el Estadio da Luz) e aver salutato con un turno d’anticipo la Champions League. Inoltre, la “retrocessione” in Europa League non è al sicuro, considerando che il Maccabi-Haifa (attualmente ultimo in classifica) è a pari punti con la vecchia signora.

Il Lecce arriva così all’incontro con 8 punti, frutto di una sola vittoria (sul campo della Salernitana), ben 5 pareggi e altrettante sconfitte. La Juve, invece, è in ottava posizione. In campionato è reduce dall’ottimo 4-0 sull’Empoli, che aveva fatto ben sperare per la trasferta di Champions. La squadra di Massimiliano Allegri ha attualmente 19 punti, grazie a 5 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte.

Dove vedere Lecce-Juve in streaming e diretta TV

Il secondo anticipo di giornata (che si aprirà con Napoli-Sassuolo) sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, che potrà essere vista sia in streaming che sulle smart TV dall’apposita app. Inoltre, avendo anche l’abbonamento a Sky, si potrà vedere la partita attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 del satellite), attivabile al costo aggiuntivo di 5 euro al mese.

Sostanziale equilibrio negli ultimi incontri tra le due formazioni

Nonostante le differenze di valori, i salentini non hanno mai sfigurato contro la Vecchia Signora. Negli ultimi 5 incontri ufficiali, infatti, si annoveranno un successo del Lecce (2-0 nel 2011), due pareggi (entrambi per 1-1, nel 2012 a Via del Mare e nel 2019 a Torino). L’ultimo incontro ufficiale, invece, ha visto la netta imposizione della Juve, con un 4-0 ottenuto in casa nel 2020.

