Condividi su

Serie A, Inter-Samp 29 ottobre: prepartita, diretta e streaming

Al Giuseppe Meazza di Milano arriva la Sampdoria del grande ex Dejan Stankovic. Calcio d’inizio alle ore 20:45 di sabato 29 ottobre. La direzione tecnica dei blucerchiati è stata affidata al serbo e proprio nell’ultima partita di campionato contro la Cremonese ha ottenuto la prima vittoria in campionato. I liguri lasciano l’ultima posizione in classifica e si mettono in scia di Lecce e Spezia (rispettivamente a 8 e 9 punti). L’Inter, dall’altro lato, arriva all’incontro tra le mura amiche sulle ali dell’entusiasmo: il perentorio 4-0 contro il Viktoria Plzen in Champions League ha permesso agli uomini di Inzaghi di staccare il pass per la fase finale con un turno d’anticipo e condannare il Barcellona al terzo posto nel girone. Ora, la formazione meneghina prova a risalire la china anche in campionato. La “falsa partenza” delle prime giornate e il ritmo sostenuto a cui viaggiano le prime della classe (Napoli e Milan su tutte) costringe i nerazzurri a doverle vincere tutte, per sperare di recuperare in ottica scudetto. I nerazzurri vengono da un filotto di 3 vittorie su 3 in campionato, grazie ai successi ottenuti contro Sassuolo, Salernitana e Fiorentina.

Clicca qui per tutte le ultime sul campionato italiano e dove vedere le principali partite in programma

Dove vedere Inter-Samp del 29 ottobre, valevole per il 12esimo turno di Serie A

La partita sarà visibile sarà trasmessa su DAZN, che potrà essere vista sia in streaming (da telefono, computer, tablet) che sulle smart TV dall’apposita app. Inoltre, avendo anche l’abbonamento a Sky, si potrà vedere la partita attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 del satellite), attivabile al costo aggiuntivo di 5 euro al mese. Inoltre, Inter-Samp sarà visibile anche per chi ha solo l’abbonamento Sky e potrà vederla su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).