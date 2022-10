Il Paradiso delle Signore, trame fino al 4 novembre: Quinto Reggiani è vivo ed era in carcere

Condividi su

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni tv fino al 4 novembre: Quinto è vivo ed è stato in carcere in Sud America per tutto il tempo della sua scomparsa

Continua l’appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap più amata dal pubblico italiano. Le anticipazioni relative agli episodi della settimana prossima puntano gli occhi sul ritorno di Quinto Reggiani. Il marito di Anna Imbriani è ancora vivo ed è proprio quest’ultima ad aver scoperto la verità sulla sua scomparsa: l’uomo, infatti, per tutto questo tempo è stato prigioniero in un carcere del Sud America. Anna racconta l’intera faccenda a Salvatore, spiegando che la sua messa in scena riguardo la presunta operazione della madre era necessaria affinché potesse partire alla volta del Sud America e salvare il primo marito, che fino a quel momento era convinta che Quinto avesse perso la vita in mare. Salvatore sembra accogliere di buon grado le parole dell’amata, ma in cuor suo inizia a preoccuparsi per il ritorno di Quinto, giacché teme che la piccola Irene possa desiderare che la famiglia si riunisca spingendo la madre ad allontanarsi da lui e ritornare sui suoi passi. Anna, dal canto suo, ammette che la storia con Quinto è finita e che vuole concentrarsi esclusivamente sulla relazione con Salvatore. Per fare un ulteriore passo propone al giovane Amato di fare una vacanza insieme.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni fino al 4 novembre: Umberto mette alle strette Adelaide

Ulteriori anticipazioni tv de Il Paradiso delle Signore rivelano che lo scontro tra Umberto e Adelaide continua: il commendatore ha perso la pazienza riguardo i continui attacchi della contessa Di Sant’Erasmo ai danni della sua amata Flora. L’uomo ha però trovato una soluzione: vuole sfruttare la posizione delicata di Marco per ricattare Adelaide. Il giornalista, infatti, per scrivere l’ultimo articolo è entrato illecitamente in possesso di alcuni documenti a cui non avrebbe dovuto avere accesso. L’obbiettivo di Umberto è chiaro: minacciare Adelaide di finire con il suo mettere in cattiva luce la Ravasi. In un primo momento, la contessa è costretta ad accettare l’accordo, ma Vittorio riuscirà a capovolgere la situazione.

Tutto è pronto per il ballo nel Grande Magazzino

Nel frattempo, al Paradiso si è deciso di organizzare una festa di ballo a cui parteciperanno tutti i colleghi. In questa piacevole occasione, Vito chiederà a Maria di farle da accompagnatore, mentre il direttore Conti riuscirà a danzare con Matilde Frigerio. Che sia il momento della nascita di nuove coppie?

Per scoprirlo bisognerà attendere la messa in onda dei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore: l’appuntamento è dunque fissato ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, alle ore 16 e 05 su Rai 1.

