Alla scoperta della vaniglia, la pianta dalle mille proprietà

La vaniglia è una pianta originaria del Messico, e fu coltivata per la prima volta dagli Aztechi, popolazione del grandioso impero scomparso 500 anni fa, che la usavano per aromatizzare le bevande al cioccolato. Dopo la conquista spagnola del Messico, la vaniglia fu introdotta in Europa, dove divenne molto popolare come aroma per il gelato e altri dessert. Il baccello di vaniglia viene usato anche in pasticceria, come ingrediente profumato per saponi e candele, o come insetticida naturale.

Tipologie di vaniglia

Le principali tipologie di vaniglia sono 5, e ognuna di esse ha delle caratteristiche particolari. Una delle più amate è la vaniglia Bourbon del Madagascar, fra le più pregiate in assoluto. Si tratta di una variante con un sapore intenso e con un sentore floreale particolarmente spiccato, arricchito da note che ricordano il cacao. La vaniglia Messico, invece, si contraddistingue per via delle sue sfumature fruttate e speziate, con un gusto che somiglia a quello dei frutti rossi. Di solito questa vaniglia è la più usata per condire i gelati e i dolci in generale, ma può essere impiegata con successo anche in alcune ricette salate. La terza tipologia è la vaniglia Tahiti, dal sapore più intenso, contraddistinta da un aroma dolce e delicato. Questa vaniglia è perfetta per la preparazione di creme pasticcere e mousse, o per aromatizzare le torte, anche per merito del suo retrogusto che ricorda il sapore della liquirizia. Il quarto tipo è la vaniglia indiana, caratterizzata da un profumo intensamente legnoso e da un sapore molto persistente. Infine, la vaniglia della Papua Nuova Guinea, che ha un sapore piuttosto neutro, il quale la rende perfetta per i dolci artigianali.

Tutti gli usi della vaniglia

Gli usi della vaniglia sono molteplici: può essere utilizzata per aromatizzare cibi e bevande (comprese quelle alcoliche), ma anche nell’industria cosmetica e nel settore della medicina naturale. Per quanto riguarda l’ambito culinario, questa

pianta viene usata soprattutto per aromatizzare dessert e gelati, ma può essere impiegata anche per dare un tocco speciale ai piatti salati. Oltre a questo,

oggi si trovano diverse essenze alla vaniglia anche nel settore delle e-cig, che possono essere usate con una sigaretta elettronica piatta, molto in voga negli ultimi tempi, o con gli altri tipi di sigarette elettroniche.

Un altro campo di applicazione piuttosto diffuso è la cosmetica: le essenze alla vaniglia vengono impiegate, infatti, per il benessere della pelle e delle labbra, grazie alle loro proprietà idratanti e antisettiche. Infine, occorre menzionare i sali da bagno alla vaniglia, perfetti per creare momenti di relax nella vasca da bagno avvolti da un dolce profumo al termine di una giornata intensa, o in qualsiasi momento in cui se ne avverta il bisogno.

