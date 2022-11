Condividi su

Concorsi Pubblici, 60 posti in Cybersicurezza. I dettagli

Pubblicato il bando di un concorso pubblico altamente inteeressante per gli esperti di sicurezza informatica. L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale indice i seguenti concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato di 60 persone. La domanda può essere presentata fino al 28 novembre dalla propria area utente nel portale InPa e la valutazione sarà unicamente attraverso esame.

QUI, il link al bando completo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Concorsi pubblici Cybersicurezza: i posti disponibili e i requisiti

A – 15 Coordinatori Cyber Security Triage Operator e Digital Forensic and Incident Response Specialist – con esperienza lavorativa in uno o più dei seguenti campi:

i. progettazione e sviluppo di sistemi IT, con particolare riferimento a soluzioni Cloud Computing, pratiche DevSecOps e soluzioni di Container basate su progettualità che prevedono l’adozione di principi e metodologie propri dei framework Agile e/o PMP e/o Prince2

ii. sviluppo di applicazioni Cloud Native in contesti DevOps in uno dei seguenti linguaggi Python, Java, Javascript, Nodejs, Go, Scala, R o C/C++

iii. progettazione, prototipazione e/o adozione di nuove soluzioni basate su tecnologie di Artificial Intelligence (AI/ML), High Performance Computing, Blockchain, Data Science

B – 10 Coordinatori Security and Threat Analyst – Per le funzioni di “Security and Threat Analyst” con esperienza lavorativa maturata presso SOC monitoring, articolazioni di Cyber Threat Intelligence o simili, in uno o più dei seguenti campi:

i. identificazione, analisi e studio di vulnerabilità in infrastrutture di sicurezza

ii. analisi e correlazione degli eventi individuati dai sistemi di monitoraggio (e.g. IPS/IDS, firewall, DLP, EDR, Antispam, etc.) e individuazione delle relative azioni di remediation

iii. modellazione ed analisi delle minacce, attraverso metodologie di cyber threat intelligence, anche tramite attività di threat hunting

iv. malware analysis

v. creazione di firme per il rilevamento dei malware e delle intrusioni

C – 5 Coordinatori Red Team Operator con esperienza lavorativa in uno o entrambi i seguenti campi:

i. Penetration Testing

ii. Red Teaming

D – 5 Coordinatori Data Collection and Analysis con esperienza lavorativa in uno o più dei seguenti campi:

i. analisi e definizione di requisiti e di specifiche su dati (data engineering)

ii. definizione di standard interni, politiche di raccolta, archiviazione, elaborazione e smaltimento dei dati (data governance)

iii. applicazione di tecniche statistiche descrittive di base mediante strumenti di analisi statistica che utilizzino i seguenti linguaggi: SQL, R, Python (data analysis)

iv. esperienza in tematiche relative alla cyber risk analysis

E – 5 Coordinatori Tecnico di laboratorio software con esperienza lavorativa in uno o più dei seguenti campi:

i. amministrazione sistemistica e configurazione di infrastrutture IT (ad es. apparati di rete, server, sistemi operativi, storage e DBMS)

ii. configurazione di sistemi di sicurezza IT

iii. deployment di applicazioni, DevSecOps

F – 5 Coordinatori Tecnico di laboratorio hardware con esperienza lavorativa in uno o più dei seguenti campi:

i. attività di laboratorio di elettronica (ad es. utilizzo e manutenzione strumentazione di misura elettronica, microsaldature su schede elettroniche, cablaggi)

ii. supporto tecnico all’allestimento di postazioni di test di apparati elettronici

G – 15 Coordinatori IT project coordinator and developer con esperienza lavorativa in uno o più dei seguenti campi:

i. progettazione e sviluppo di sistemi IT, con particolare riferimento a soluzioni Cloud Computing, pratiche DevSecOps e soluzioni di Container basate su progettualità che prevedono l’adozione di principi e metodologie propri dei framework Agile e/o PMP e/o Prince2

ii. sviluppo di applicazioni Cloud Native in contesti DevOps in uno dei seguenti linguaggi Python, Java, Javascript, Nodejs, Go, Scala, R o C/C++

iii. progettazione, prototipazione e/o adozione di nuove soluzioni basate su tecnologie di Artificial Intelligence (AI/ML), High Performance Computing, Blockchain, Data Science

