Offerte di lavoro: TIM assume su tutto il territorio. I dettagli

Uno dei principali gruppi di telefonia e telecomunicazioni assume su tutto il territorio nazionale. Il 20 ottobre sono state pubblicate tre offerte di lavoro, senza specificare il numero di posti disponibili. Le figure cercate sono Progettista di Rete Fissa, Progettista di Rete Mobile e Progettista di Impianti Tecnologici. QUI, IL LINK PER POTERSI CANDIDARE.

Offerte di lavoro per Progettista di Rete Fissa

I ruoli sono disponibili per le sedi di Torino, Novara, Genova, Bologna, Modena, Trento, Treviso, Venezia, L’Aquila, Pescara, Cagliari, Olbia-Tempio, Sassari, Pisa, Perugia, Ancona, Napoli, Potenza, Reggio Calabria e Palermo. Si cercano persone con diploma o laurea, preferibilmente in discipline tecniche, da inserire nel ruolo di Progettista di Rete Fissa, con l’obiettivo di assicurare la progettazione esecutiva e la realizzazione della rete fissa di accesso e di giunzione, nonché le attività di delivery, assurance e maintenance on field attraverso la gestione delle attività svolte dal personale tecnico e dalle imprese di rete.

L’attività comprende la realizzazione di studi di fattibilità; l’analisi e la progettazione degli elementi di rete; la gestione dei rapporti con le imprese che si occupano della realizzazione delle reti di accesso e trasporto in rame e fibra; le operatività necessarie per operare su suolo pubblico o privato (sopralluoghi preliminari alla progettazione, richiesta permessi, coordinamenti, gestione disciplinari, aggiornamenti cartografici, verifiche in campo); il monitoraggio e la consuntivazione delle attività

Conoscenze e Skill richieste:

Conoscenza degli impianti di telecomunicazione Cartografie Conoscenze di metodi e tecniche di progettazione rete TLC Realizzazione infrastrutture/impianti TLC Reti di accesso Reti di trasporto Reti e applicazioni a banda larga (ADSL) e ultra-larga (FTTX) Reti speciali dedicate (ISDN, ATM, ADSL) Impianti elettrici e normative di legge Normative di sicurezza negli appalti e contratti di appalto, capitolati e listini Attività tecnica a supporto verifiche ISO e gestione ISO 9001 e 14001

Altre capacità richieste dal ruolo sono Program management, Orientamento tecnologico, Orientamento al risultato, Analisi e problem solving, Capacità di pianificazione e organizzazione, Orientamento e relazione efficace con clienti interni ed esterni.

Lavoro, TIM cerca Progettisti di Rete Mobile

Tim cerca Progettisti di Rete Mobile per le sedi di Milano, Torino, Bologna, Padova, Cagliari, Sassari, Firenze, Roma, Pescara, Napoli, Palermo, Catania.

Nell’ambito della funzione Chief Network, Operations & Wholesale Office di TIM si cercano persone con diploma o laurea, preferibilmente in discipline tecniche, da inserire nel ruolo di Progettista di Rete Mobile, con l’obiettivo di assicurare il governo dei processi di pianificazione, progettazione esecutiva e realizzazione delle reti, nonché il property della rete di accesso mobile e le relative attività di configurazione in fase di attivazione, anche attraverso il coordinamento delle Field Operations Line.

L’attività comprende: La definizione degli interventi di sviluppo rete, sia per mantenimento/incremento della copertura che per capacità; Gli ordini dell’Hw (apparati ed antenne) e gestione dei rapporti con i vendor La progettazione degli impianti e partecipazione attiva a tutte le fasi di creation; La definizione delle Aree di ricerca per i nuovi siti; La redazione dei progetti radio; Le analisi delle relazioni di compatibilità elettromagnetica; La collaborazione con le strutture deputate alla realizzazione delle infrastrutture edili dei siti; La progettazione dell’impianto di rilegamento trasporto nel caso di link in ponte radio; La definizione dei dati radio per la configurazione ed attivazione; L’analisi delle prestazioni e proposte di ottimizzazione degli impianti realizzati; La redazione di mappe di copertura radioelettrica; Il monitoraggio e consuntivazione delle attività

Conoscenze e Skill richieste:

Conoscenza delle caratteristiche tecniche degli apparati di rete e delle antenne Conoscenza delle tematiche relative alla propagazione dei campi elettromagnetici e del segnale radio mobile Utilizzo dei tool di simulazione della copertura radioelettrica ed interpretazione delle relative mappe Caratteristiche tecniche dei collegamenti in ponti radio per accesso e trasporto Normative di legge in materia di esposizione ai campi elettromagnetici degli impianti di TLC Attività tecnica a supporto verifiche ISO e gestione ISO 9001 e 14001

Altre capacità richieste dal ruolo sono il Program management, Orientamento tecnologico, Orientamento al risultato, Analisi e problem solving, Capacità di pianificazione e organizzazione, Orientamento e relazione efficace con clienti interni ed esterni.

Offerte di lavoro per progettisti tecnologici in TIM. I dettagli

Il gruppo di Telefonia, infine, cerca progettisti tecnologici da inserire nelle sedi di Milano, Torino, Trieste, Bologna, L’Aquila, Sassari, Perugia, Bari, Napoli, Reggio Calabria. Anche in questo caso si cercano persone con diploma o laurea, preferibilmente in discipline tecniche, da inserire nel ruolo di Progettista di Impianti Tecnologici, presidio dei processi di progettazione, realizzazione, manutenzione delle infrastrutture civili ed impiantistiche di tutti gli immobili, nonché, degli apparati di protezione aziendale.

L’attività comprende progettare i sistemi di Alimentazione e Condizionamento, garantendo ottimali soluzioni tecnico/economiche; Gestire e controllare dei fornitori garantendo rispetto dei tempi e qualità della fornitura; Mantenere i livelli di affidabilità degli impianti e safety delle infrastrutture di competenza; Garantire le attività di sviluppo nei tempi richiesti al cliente Retail e OAO.

Conoscenze e Skill richieste:

Normative di progettazione e realizzazione Sistemi di Alimentazione e Condizionamento e progettazione degli interventi in ottica di minimizzazione dei consumi energetici; Processi e procedure di ingaggio dei fornitori, valutazione dei preventivi, verifiche tecnico/economiche e consuntivazione lavori Processi e procedure di ingaggio per lo svolgimento degli studi di fattibilità per attività di sviluppo Gestione di iniziative e progetti innovativi per la valorizzazione degli asset infrastrutturali gestiti e Normative di collaudo e documenti di legge Valutazione esigenze di rinnovo impiantistico in ottica costi/benefici, trend analisys finalizzate al mantenimento della continuità del servizio Valutazione impatto ambientale (rumore, emissione fumi) Analisi impatto energetico e di occupazione spazi Impianti elettrici e normative di legge Normative di sicurezza negli appalti e contratti di appalto, capitolati e listini Attività tecnica a supporto verifiche ISO e gestione ISO 9001 e 14001

Altre competenze richieste sono Capacità di analisi e problem solving; Team Building; Orientamento al risultato; Proattività; Project Management; Orientamento e relazione efficace con clienti interni ed esterni; Gestione dello stress; Resilienza e cambiamento

