Il Paradiso delle Signore, anticipazioni fino al 11/11: Salvatore parte per Londra lasciandosi tutto alle spalle

Condividi su

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni episodi della settimana: Salvatore decide di partire per Londra per dimenticarsi di Anna

Torna Il Paradiso delle Signore, la soap tv più seguita e amata dal pubblico italiano, con i nuovi episodi della settimana pronti a intrattenere i fan con intrighi e sorprese. Le anticipazioni tv relative alle nuove puntate pongono al centro la figura di Salvatore: il giovane Amato è abbattuto per la fine della relazione con Anna e, nonostante le persone che cercano di risollevargli il morale, si chiude sempre di più a riccio. Perfino Elvira, in amicizia, cerca di consolarlo, ma Salvo fraintende le sue intenzioni e si rivolge in malo modo. La situazione, per il proprietario della caffetteria, diventa sempre più tossica al punto da avere la forza di trovare una rapida soluzione. Salvo capisce che è meglio partire per Londra e approfittarne per riabbracciare Tina e Agnese, ma, prima di partire, decide di incontrarsi con Elvira e chiedere scusa per il proprio comportamento.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntate della settimana: Marco vuole lasciare il giornalismo

Nel frattempo, Marco, dopo aver subito la forte umiliazione da Umberto, il quale gli ha rovinato la carriera, si sente sotto pressione e comprende che è necessario trovarsi un nuovo impiego. Il nipote della contessa Di Sant’Erasmo si sfoga con Stefania e le rivela le sue intenzioni. La ragazza, insieme a Vittorio e Matilde, cerca di dargli il proprio sostegno e tutti invitano Marco a ponderare bene prima di dare adito a una decisione così drastica.

Ezio umiliato da Umberto

Ulteriori anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che Ezio sarà umiliato pubblicamente da Umberto per aver accordato dei permessi senza il suo consenso. Un duro colpo per l’uomo che, in preda allo sconforto, si confida con Gloria. Questo permette all’ex coppia di riavvicinarsi. Nel frattempo, Stefania e Gemma decidono di organizzare una cena romantica per Ezio e Veronica, in modo che i due possano avere un momento di serenità nonostante i recenti accadimenti.

Per scoprire come evolveranno le vicende de Il Paradiso delle Signore bisognerà attendere la messa in onda dei nuovi episodi. L’appuntamento è fissato, come di consueto dal lunedì al venerdì alle ore 16 e 05 su Rai 1.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it