Condividi su

Novità Governo Meloni: in arrivo Decreto Aiuti 4. Le misure

Novità Governo Meloni: in arrivo nei prossimi giorni un nuovo Decreto Aiuti, il quarto della serie inaugurata sotto Draghi. L’esecutivo guidato dalla leader di Fratelli d’Italia si concentrerà sul rincaro delle bollette di luce e gas oltre che sul contenimento del prezzo di benzina e diesel. Ecco in breve quali misure dovrebbe contenere il provvedimento.

Novità Governo Meloni: in arrivo il Decreto Aiuti 4

Novità Governo Meloni: nei prossimi giorni, a quanto pare già entro questa settimana, arriverà il Decreto Aiuti quater. Con il provvedimento – dovrebbe valere in tutto poco più di 9 miliardi – l’esecutivo guidato dalla leader di Fratelli d’Italia comincerà a concentrarsi sul rincaro di bollette e carburanti. Innanzitutto, verrà confermato il taglio delle accise su benzina e diesel – dunque lo sconto da 30,5 centesimi al distributore – fino al 31 dicembre (la scadenza è attualmente fissata al 18 novembre). Tuttavia, la maggior parte delle risorse a disposizione per il decreto verranno spesi per il rinnovo del credito d’imposta a disposizione delle imprese e per l’acquisto di gas stoccato dal Gse (Gestore dei servizi energetici).

Primo passo in direzione della Manovra 2023

Novità Governo Meloni: dopo i poco più di 9 miliardi che l’esecutivo impiegherà per le misure del Decreto Aiuti quater, il contrasto ai rincari energetici continuerà con la Legge di Bilancio per il prossimo anno (la Presidente del Consiglio vorrebbe consegnare la prima bozza a Bruxelles intorno a metà novembre). Qui dovrebbero esserne impiegati ben 21 di miliardi per mettere in sicurezza l’approvvigionamento energetico di famiglie e imprese. D’altra parte, è già chiaro che terminerà la “stagione degli incentivi”.

A partire dal Bonus 150 euro – destinato ad andare definitivamente in pensione – passando per il Superbonus che verrà abbassato dal 110 al 90%. In manovra poi troverà sicuramente spazio una correzione del Reddito di cittadinanza, potrebbero essere previste modalità più rigide per la concessione del beneficio ma anche un’erogazione più breve prima della revisione. Infine, si attende un intervento sull’Assegno Unico (dovrebbe subire un aumento per alcune categorie) ma anche sulla Flat Tax (si valuta la tassa piatta al 15% anche per i redditi fino a 90mila euro).

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it