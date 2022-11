Condividi su

Sondaggi Ipsos: Conte vero leader del centrosinistra per oltre un terzo degli italiani

Non Letta, non Calenda e nemmeno Renzi. Per oltre un terzo degli italiani (37%) il vero leader del centrosinistra è l’ex premier Giuseppe Conte. A sostenerlo sono i recenti sondaggi Ipsos per la trasmissione di La7 Di Martedì andanti in onda l’8 novembre. Il capo pentastellato batte il segretario del Pd (12%) e i due leader di Azione/Italia Viva (Calenda 13% e Renzi 7%). Il fatto che ormai Conte sia il maggior riferimento del popolo del centrosinistra si era capito già sabato scorso durante la manifestazione per la pace svoltasi a Roma. In quell’occasione l’ex capo del governo era stato applaudito mentre il suo ex alleato, il segretario dimissionario Letta, era stato fischiato.

I sondaggi Ipsos si sono occupati anche del governo Meloni e dei primi provvedimenti presi. Per quasi un italiano su due (49%) la partenza dell’esecutivo è stata sicura anche se sul fronte economico permangono più i dubbi che le certezze: il 49% è infatti sicuro che la propria condizione economica non migliorerà con il governo Meloni. Governo che viene bocciato anche su come sta affrontando il caso Ong, in particolare la gestione dei migranti presenti sulle navi attraccate nel porto di Catania. Per il 56% la posizione dura del governo è inutile in quanto si tratta di “una scelta di principio e di propaganda che non risolve il problema”. A schierarsi con l’esecutivo è il 33% degli intervistati.

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 7 novembre 2022. 500 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne; margine di errore compreso tra +/- 0,9% e +/- 4,4% sulle stime relative al totale degli intervistati. Metodo raccolta delle informazioni: CATI.

