Sondaggi Piepoli: crescono Fdi ed M5S, in calo il Pd

È più contenuta la crescita di Fratelli d’Italia nelle intenzioni di voto registrate dai sondaggi del’Istituto Piepoli. Secondo la rilevazione effettuata il 28 ottobre, il partito del premier Meloni si attesta al 27%, in crescita di mezzo punto percentuale rispetto al sondaggio precedente. A sorpresa sale anche Forza Italia (ora all’8%) data dagli altri istituti demoscopici in calo di consensi. Bene il Movimento 5 Stelle che passa dal 16% al 16,5%. Il Pd, invece, perde terreno (-0,5%) scendendo al 18,5%. Nessuna variazione di consenso per le altre forze politiche: la Lega resta all’8,5% così come la lista Azione/Italia Viva, Sinistra Italiana/Verdi è al 4%, seguono +Europa (2,5%), Italexit (2%) e Impegno Civico (1%). La quota di astenuti e indecisi è al 32%.

Sulla durata della legislatura, lo scenario più votato dagli italiani è “fino a fine legislatura” (38%), seguono “fino al 2023” (19%), “fino alla primavera 2024” (13%) e “fino a fine 2024” (10%). La classifica dei leader vede al primo posto l’ex premier Draghi col 61%, seguito da Meloni in crescita di tre punti al 52%. Sul terzo gradino del podio si piazza il capo pentastellato Conte col 35% (-2% rispetto alla precedente rilevazione).

Fonte: Piepoli

Sondaggi Piepoli: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 26 ottobre. Campione casuale rappresentativo della popolazione italiana maschi e femmine dai 18 anni in su, segmentato per sesso, età, Grandi Ripartizioni Geografiche e Ampiezza Centri proporzionalmente all’universo della popolazione italiana. Margine di errore (con livello di confidenza 95%) su 516 ± 4.37%. Metodologia mista: C.A.T.I./C.A.W.I.

