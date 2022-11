Condividi su

Noipa cedolino e bonus 150 euro: verso pagamenti in date distinte

Domani 18 novembre dovrebbe arrivare il cedolino NoiPa per la quasi totalità dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, fatta eccezione per alcune categorie che l’hanno ricevuto in anticipo, tra il 7 e l’8 novembre.

Considerato che il bonus 150 euro dovrebbe essere accreditato per il corrente mese, ci si chiede se sarà introdotto direttamente nel cedolino o meno. La possibilità è che si faranno due cedolini e due pagamenti a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro.

NoiPa cedolino e bonus 150 euro: possibile pagamento del bonus entro una settimana lavorativa

Riprendendo ciò che era già successo per il bonus 200 euro e considerato che vari dipendenti che hanno potuto già visionare il proprio cedolino di novembre non hanno rilevato l’incremento una tantum previsto dal governo Draghi, l’ipotesi più accreditata è che il pagamento della rata ordinaria avverrà nella data stabilita (a partire dal 23 novembre), mentre il bonus sarà erogato a partire dal 27 novembre. L’erogazione sarà legata all’emissione di un secondo cedolino.

Ricordiamo che, per chi fosse preoccupato sulla possibilità o meno di ottenere il bonus 150 euro, non ci sarà bisogno di presentare autocertificazione e che la cifra sarà accreditata direttamente. I controlli, infatti, sono a carico dell’Agenzia delle Entrate e saranno effettuati in automatico, senza necessità di richieste aggiuntive da parte dei dipendenti. Si tratta di una modifica legata alle contrattazioni con i sindacati, che hanno spinto per evitare lungaggini e procedimenti più laboriosi che potessero far perdere sia tempo (da un lato) sia la possibilità di accedere al bonus (dall’altro).

In conclusione, non resta altro che aspettare qualche altro giorno: anche se non vedete il bonus 150 euro in busta paga, arriverà qualche giorno dopo.

