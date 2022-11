Condividi su

Sondaggi Lab2101: M5S, quasi due punti di vantaggio sul Pd

Anche le intenzioni di voto registrate dai sondaggi Lab2101 il 10 novembre per Affaritaliani.it danno ormai per assodato il sorpasso del Movimento 5 Stelle ai danni del Pd. Addirittura qui le distanze tra gli ex alleati sono aumentate a quasi due punti con i pentastellati al 18% e i dem al 16,4%. Magro anche il risultato della coalizione di centrosinistra che tutta insieme raccoglierebbe appena il 25,2% dei consensi, solo sette in più del M5S e venti in meno rispetto al centrodestra stabile al 45,1%. Qui a guidare la truppa è Fratelli d’Italia data ancora in crescita (+0,2%) al 28,3%. In negativo Lega (8,8%) e Noi Moderati (0,5%) mentre Forza Italia arresta la caduta segnando un +0,1% che la porta al 7,5%, tre decimi indietro rispetto ad Azione/Italia Viva (7,8%). Dalle parti del centrosinistra, detto del Pd in crisi, le altre forze della coalizione sono tutte in positivo a cominciare da Sinistra Italiana/Verdi sondata al 4,3%, seguono +Europa al 2,8% e Articolo Uno all’1,7%. Chiude Italexit con l’1,8%, gli altri partiti tutti insieme raccolgono il 2,1%.

Spazio anche alla guerra in Ucraina. Secondo i sondaggi Lab2101, la maggioranza degli italiani sarebbe ora contraria (53,2%) nel continuare a finanziari l’invio di armi a Kiev.

Fonte: Lab2101

Sondaggi Lab2101: nota metodologica

In attesa di diffusione.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it