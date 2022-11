NoiPa dicembre: a quanto ammonta totale rata, tredicesima e arretrati

Condividi su

NoiPa dicembre: a quanto ammonta il totale di rata, tredicesima e arretrati e come calcolarlo

I pagamenti Noipa della Pubblica Amministrazione per il mese di dicembre 2022 saranno tra i più ricchi di sempre. Questo si deve alla coincidenza temporale tra rata ordinaria, tredicesima e accredito degli arretrati per il triennio 2019-2021, con ricalcolo anche per l’anno corrente.

Noipa dicembre: tra rata ordinaria, tredicesima e arretrati, media di 5.000 euro netti

La cifra media che verserà l’Amministrazione Pubblica a ogni dipendente si aggira attorno ai 5.000 euro netti. Una cifra a cui alcuni stenteranno a crederci ma, se si sommano rata ordinaria di dicembre, tredicesima (che corrisponde a una mensilità senza però considerare bonus e detrazioni) e arretrati (decisamente corposi), è facile arrivare a questa conclusione.

Come calcolare la tredicesima e quando sarà accreditata

La tredicesima è soggetta a contributi previdenziali e assistenziali e al prelievo Irpef ad aliquota

massima; non è soggetta ad alcuna detrazione d’imposta da parte del datore di lavoro. Il calcolo lordo si effettua con questa formula:

(Retribuzione lorda mensile) x (numero di mesi lavorati)/12

Per la stragrande maggioranza dei lavoratori NoiPa, in sostanza, la formula per il lordo si baserà sulla retribuzione lorda mensile.

Si aggiunge, infine, che non vengono considerati gli importi stipendiali non aventi carattere retributivo, quali ad esempio le maggiorazioni per lavoro straordinario, indennità per ferie, indennità per la reperibilità (nell’ipotesi di sevizio facoltativo), rimborsi spese e indennità sostitutive.

La tredicesima sarà accreditata insieme alla rata ordinaria di dicembre, esattamente a metà mese: il 15 dicembre 2022. Spostata in avanti, di un giorno, la data del pagamento, rispetto alle notizie iniziali che la fissavano al 14 dicembre.

Noipa arretrati: dai 1.210 euro fino ad oltre 2.500. C’è data pagamento

Per quanto riguarda il calcolo degli arretrati, di seguito, la tabella con gli importi aggiuntivi, senza includere i decimali.

Come si può notare, il netto aggiuntivo per gli arretrati dell’ultimo triennio va dai 1.210 euro (netti) per i collaboratori scolastici di prima fascia, fino ai 2.557 euro per i dirigenti nell’ultima fascia di anzianità. Incrementi che, come detto, vanno sommati tanto alla rata ordinaria di dicembre, come alla tredicesima e al ricalcolo dell’esenzione previdenziale (altri 30-60 euro netti).

L’accredito degli arretrati sarà effettuato tra il 23 e il 24 dicembre. Difficile pensare a un regalo migliore, da parte della Pubblica Amministrazione.

Collaboratori

Scolastici Assistenti tecnici

e Amministrativi Coordinatori Dir. Servizi Generali

E Amministrativi Insegnanti Inf.

e Primaria Insegnante dipl. Docente I grado Docente II grado I fascia (0-8) +1.210 +1.347 +1.535 +1.752 +1.569 +1.569 +1.706 +1.706 II fascia (9-14) +1.304 +1.468 +1.699 +1.944 +1.734 +1.734 +1.896 +1.943 III fascia (15-20) +1.377 +1.581 +1.841 +2.130 +1.909 +1.909 +2.016 +2.146 IV fascia (21-27) +1.466 +1.677 +1.929 +2.183 +2.051 +2.121 +2.096 +2.188 V fascia (28-34) +1.515 +1.747 +2.007 +2.362 +2.076 +2.126 +2110 +2.351 VI fascia (35+) +1.560 +1.796 +2.077 +2.557 +2.167 +2.233 +2.164 +2.463

