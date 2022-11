NoiPa tredicesima forze armate: errori nel calcolo. La risposta del Ministero

Condividi su

NoiPa, forze armate: errori in calcolo tredicesima e rata ordinaria

In una nota dell’Associazione Sindacale Professionisti Militari a firma dei fondatori Francesco Gentile e Leonardo Mangiulli, si afferma che una parte dei cedolini stipendiali del personale militare sono errati. È questo il commento in merito a quanto sta succedendo nei cedolini paga del personale delle Forze armate. In alcuni casi, infatti, il calcolo della tredicesima operato dalla Pubblica Amministrazione è stato sbagliato, mancando di includere gli importi che riguardano l’indennità operativa, che è parte accessoria della retribuzione.

Si attende emissione straordinaria di cedolino tra dicembre e gennaio

Dal Ministero della Difesa si assicura che si sta cercando di risolvere immediatamente il problema e che, entro la fine del mese, si spera di poter emettere un cedolino straordinario e provvedere, a stretto giro di posta, al rispettivo pagamento. Le tempistiche non sono tuttavia chiarissime e non è detto che questo venga emesso già a dicembre 2022. Per molti, probabilmente, ci sarà da aspettare gennaio 2023.

NoiPa tredicesima forze armate: problemi a monte

Secondo l’ASPMI, il problema è a monte e riguarda la situazione in cui versa l’Ente, alle prese con carenza di personale e di aggiornamento dei sistemi informatici. L’associazione ha richiesto l’intervento del Governo, affinché tali errori non si ripetano nuovamente.

C’è da dire che, stando alla prossima Legge di Bilancio, non sembrano esserci notizie positive per la Pubblica Amministrazione e addirittura ci saranno dei tagli al budget del Ministero della Giustizia. Questo si tradurrà in maggiori problemi per la Polizia Penitenziaria, già in affanno per via del sovraffollamento delle carceri e la strutturale mancanza di personale.

