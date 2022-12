Noipa dicembre 2022, c’è data emissione per supplenti e volontari V.F.

Condividi su

Noipa dicembre 2022, c’è data emissione speciale per supplenti e volontari V.F.

Tra le date da ufficializzare, per quanto riguarda emissione di cedolini e pagamenti Noipa, mancava ancora quella per i supplenti del comparto Istruzione e Ricerca e quella per i volontari del corpo dei Vigili del Fuoco.

Noipa dicembre 2022: cedolino emissione speciale per supplenti e volontari Vigili del Fuoco

NoiPA ha calendarizzato l’emissione speciale per i supplenti della scuola e i volontari V.F. del mese di dicembre 2022, fissandola al 15 dicembre. Questa emissione speciale corrisponde temporalmente al giorno del pagamento della rata ordinaria di vari comparti pubblici, quali Istruzione e Ricerca. Slittata al 16 dicembre, invece, la data per il pagamento della rata ordinaria del comparto Sanità.

Il pagamento relativo all’emissione speciale per i supplenti e per i volontari V.F. dovrebbe avvenire tra il 23 e il 24 dicembre, data in cui si prevede il pagamento degli arretrati per il comparto scuola relativo al triennio 2019-2021. Di seguito, la tabella degli arretrati per ruolo e fascia.

Collaboratori

Scolastici Assistenti tecnici

e Amministrativi Coordinatori Dir. Servizi Generali

E Amministrativi Insegnanti Inf.

e Primaria Insegnante dipl. Docente I grado Docente II grado I fascia (0-8) +1.210 +1.347 +1.535 +1.752 +1.569 +1.569 +1.706 +1.706 II fascia (9-14) +1.304 +1.468 +1.699 +1.944 +1.734 +1.734 +1.896 +1.943 III fascia (15-20) +1.377 +1.581 +1.841 +2.130 +1.909 +1.909 +2.016 +2.146 IV fascia (21-27) +1.466 +1.677 +1.929 +2.183 +2.051 +2.121 +2.096 +2.188 V fascia (28-34) +1.515 +1.747 +2.007 +2.362 +2.076 +2.126 +2110 +2.351 VI fascia (35+) +1.560 +1.796 +2.077 +2.557 +2.167 +2.233 +2.164 +2.463

