Polizza casa, famiglia e persona: è davvero vantaggiosa?

Probabilmente la prima cosa che ti chiedi quando ti propongono di stipulare una polizza assicurativa è se davvero è vantaggiosa oppure no. La risposta è ovviamente piuttosto soggettiva perché molto dipende dal tuo stile di vita e dalle tue priorità.

Nella maggior parte dei casi tutti noi abbiamo un posto da proteggere e delle persone amate che vivono con noi. Per questo motivo, in linea di massima non è possibile giudicare una polizza “casa&famiglia” inutile, semplicemente è necessario trovare una formula personalizzata capace di coprire davvero le nostre esigenze senza dover sostenere spese aggiuntive e inutili.

Cos’è la polizza casa, famiglia e persona

L’obiettivo di un’ assicurazione casa e famiglia è quello di farti vivere la tua quotidianità serenamente perché in caso di imprevisti la tua Compagnia assicurativa è al tuo fianco. Il pensiero di tutti i fatti straordinari ed imprevedibili che possono stravolgere le nostre vite può essere martellante, specialmente nel caso in cui si navighi in condizioni economiche incerte.

Una polizza assicurativa di questo tipo infatti copre, solo per fare alcuni esempi:

I danni causati alla casa , gli oggetti e le persone in caso di furto, incendio, inondazione, guasti elettrici, etc.

Gli animali domestici in caso di responsabilità civile oppure, quando si presenta l’esigenza di coprire spese mediche.

Tra le tante coperture aggiuntive, ricordiamo che è possibile includere quella spceifica per gli eventi catastrofali come alluvioni, terremoti, maremoti, etc. In questo caso l’assicurazione non solo rimborserà i danni ma, molto spesso, provvederà anche a pagare le spese legate a un’eventuale sistemazione provvisoria.

Mi conviene davvero?

Come dicevamo all’inizio dell’articolo, la convenienza dipende da quelle che sono le tue esigenze ma il più delle volte l’esborso per il premio di polizza è molto più basso delle spese che ti troveresti ad afforntare in sasdo di imprevisto!

Rivolgiti al tuo Agente di fiducia per trovare la giusta formula.

Vantaggi e svantaggi

Il vantaggio di stipulare una polizza assicurativa completa è la certezza che, in caso di imprevisti, possiamo fronteggiare tutte le spese senza dover pagare di tasca nostra niente di più che il premio assicurativo.

Stipulando una polizza su misura gli svantaggi non ci sono, purché ovviamente ci si affidi a una Compagnia assicurativa affidabile.

Conclusioni

Oggi sono tante le Compagnie assicurative che offrono una polizza assicurativa che copre a 360° la nostra casa e la nostra famiglia Una delle più complete è sicuramente quella offerta da Cattolica Assicurazioni.

