Condividi su

Sondaggi Euromedia: sulla manovra gli italiani bocciano il governo Meloni

È critico il giudizio degli italiani sulla manovra del governo Meloni. A sostenerlo sono gli ultimi sondaggi Euromedia realizzati per La Stampa. Per gli intervistati la manovra favorisce soprattutto imprenditori e lavoratori autonomi oltre che commercianti, proprietari di ristoranti, bar e stabilimenti balneari mentre penalizza le categorie più deboli come i giovani, i disoccupati e le fasce meno abbienti ma anche pensionati e lavoratori dipendenti. In sostanza, il 55,9% ritiene la manovra inadeguata per fronteggiare l’inflazione (caro-energia, caro-bollette). Bocciata dal 56,2% anche la scelta del governo di fissare a 60 euro la soglia entro cui entra in vigore l’obbligo di accettare i pagamenti digitali con carta e bancomat.

I sondaggi di Euromedia hanno sondato anche le intenzioni di voto degli italiani. Fratelli d’Italia subisce la prima battuta d’arresto dopo tanto tempo: il partito della premier Meloni cede due decimi attestandosi al 28,1%. Per ora può dormire sonni tranquilli visto che i competitor sono a distanza di sicurezza. Il Movimento 5 Stelle, ad esempio, è in crescita ma al 17,4%. Staccato anche il Pd in calo dello 0,2% al 16,8% mentre la Lega si avvicina al 10% (9,8%). In crescita sia Azione/Italia Viva (8,4%) che Forza Italia (7,3%). L’Alleanza Verdi/Sinistra Italiana è l’ultima forza politica sopra la soglia di sbarramento del 3%. Sotto si trovano Italexit e +Europa (entrambi al 2,3%) e Noi Moderati (0,6%). La quota di indecisi e astenuti si attesta al 31,8%.

Fonte: Euromedia

Sondaggi Euromedia: nota metodologica

Allegata all’immagine.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it