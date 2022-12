Condividi su

Noipa: gli aumenti dal 2023 per collaboratori e amministrativi

Con il rinnovo del contratto per il comparto Istruzione e Ricerca, al di là degli arretrati che saranno elargiti entro Natale attraverso l’emissione speciale di un secondo cedolino (oltre alla rata ordinaria di dicembre e tredicesima), ci saranno degli aumenti a partire dal 1 gennaio 2023. Da oggi, 13 dicembre, si sta procedendo al calcolo e all’invio del cedolino contenente la somma degli arretrati. In teoria, entro 48 ore il cedolino con gli arretrati sarà visibile a tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione del comparto Istruzione e Ricerca.

CLICCA QUI PER TUTTE LE ULTIME SU EMISSIONI CEDOLINO E PAGAMENTI NOIPA

Su queste pagine, ci siamo concentrati prevalentemente sul tema arretrati, che per molti dipendenti della Pubblica Amministrazione comporterà un “bonus” di oltre 1.500 euro netti. Di seguito, vi proponiamo la tabella con gli incrementi netti per per la categoria dei collaboratori scolastici e per i direttori dei servizi generali ed amministrativi.

Di seguito, invece, vi proponiamo la tabella per il calcolo degli arretrati. In seguito al rinnovo del contratto della Pubblica Amministrazione relativo al comparto degli Enti locali, sono stati approvati sia gli aumenti degli stipendi in busta paga, sia il versamento degli arretrati per l’ultimo triennio (dal 2019 al 2021). A queste, si aggiungono gli arretrati per anche le altre mensilità dell’anno corrente e al netto delle indennità di vacanza contrattuale da corrispondere nell’ultima busta paga. Il 5 dicembre c’è stato l’ok definitivo da parte della Corte dei Conti.

Collaboratori

Scolastici Assistenti tecnici

e Amministrativi Coordinatori Dir. Servizi Generali

E Amministrativi Insegnanti Inf.

e Primaria Insegnante dipl. Docente I grado Docente II grado I fascia (0-8) +1.210 +1.347 +1.535 +1.752 +1.569 +1.569 +1.706 +1.706 II fascia (9-14) +1.304 +1.468 +1.699 +1.944 +1.734 +1.734 +1.896 +1.943 III fascia (15-20) +1.377 +1.581 +1.841 +2.130 +1.909 +1.909 +2.016 +2.146 IV fascia (21-27) +1.466 +1.677 +1.929 +2.183 +2.051 +2.121 +2.096 +2.188 V fascia (28-34) +1.515 +1.747 +2.007 +2.362 +2.076 +2.126 +2110 +2.351 VI fascia (35+) +1.560 +1.796 +2.077 +2.557 +2.167 +2.233 +2.164 +2.463

Si ricorda che gli arretrati arriveranno anche alle persone che sono già andate in pensione, pertanto bisogna sincerarsi che conto corrente indicato su NoiPA sia attivo. Se il C.C. dovesse essere cambiato, le coordinate possono essere modificate direttamente dal dipendente con l’aiuto delle segreterie scolastiche oppure dalla Ragioneria Territoriale dello Stato.

