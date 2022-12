Perché sta crescendo la popolarità dei casinò non AAMS in Italia?

Condividi su

I casinò Non AAMS stanno diventando sempre più popolari tra i giocatori italiani per una serie di fattori. Il primo è quello relativo all’interfaccia che si presenta molto intuitiva e quindi semplice da utilizzare. Il secondo, invece, è legato al fatto che giochi e bonus sono tanti e molto allettanti. Un altro fattore che contribuisce alla popolarità dei casinò esteri è quello relativo al supporto clienti che sui migliori siti è sempre attivo e con molte opportunità di contatto con gli addetti.

Perché tanti italiani scelgono i siti di casinò NON AAMS?

Cercare una certa libertà finanziaria è uno dei principali motivi per cui tanti appassionati di gioco online scelgono portali per scommettere sullo sport e casinò Non AAMS. Entrambi, infatti, sono resi disponibili da svariati operatori esteri e che a differenza di quelli presenti sul nostro territorio vantano leggi meno restrittive e offrono notevoli vantaggi e di conseguenza facilitano il gioco e le operazioni di versamento, e prelievo. Inoltre, rispetto ai siti AAMS con autorizzazione italiana le offerte promozionali sul gioco sono molteplici, molto allettanti e soprattutto di importi di gran lunga maggiori. Anche i limiti di puntata e di prelievo sono diversi sui casinò stranieri rispetto a quelli italiani e cioè livellati verso l’alto a riguardo dei primi, e questo è un altro motivo per cui molti giocatori del nostro paese sono alla ricerca di siti esteri. Quanto appena citato fa capire che i casinò di giurisdizione straniera sono diventati sempre più popolari e sicuramente la tendenza non si invertirà, visto che ogni giorno moltissimi giocatori italiani neofiti ed esperti aprono un conto gioco in questi siti esteri.

È legale effettuare giocate nei casinò NON AAMS?

A questa domanda è possibile rispondere subito in modo affermativo; infatti, sulle piattaforme estere si può optare, sia per siti che propongono scommesse sportive, che i classici titoli da casinò. Il motivo è legato al fatto che non ci sono leggi che lo vietano, specie se si tratta di portali che operano nell’Unione Europea. In pratica, vige la stessa normativa del mondo del calcio nota come Legge Bosman dal nome dell’ex calciatore che fece causa all’UEFA e la vinse e che permette oggi a tutti i calciatori che fanno parte dei paesi membri di giocare nei vari club continentali. Del resto, se a un cittadino non è posto alcun divieto di viaggiare verso altre mete, lo stesso si può dire se giocano nei casinò online di giurisdizione estera.

Inoltre, vale la pena aggiungere che i suddetti portali esteri vantano anche delle regolari licenze, per cui l’unica accortezza a cui prestare attenzione è legata al fatto che gli importi vinti devono essere dichiararli al fisco italiano per evitare di essere considerati evasori.

Bonus e giochi di casinò non AAMS

Le promozioni nei casinò online non mancano e grazie alle tantissime slot machine che giorno per giorno appaiono sui vari portali di gioco, con o senza deposito.

Si tratta, inoltre, di promozioni molto più numerose e con regole meno restrittive sia in termini di riscatto che tassazione poiché il prelievo fiscale avviene a monte, quindi non comporta nessuna detrazione aggiuntiva all’importo che il giocatore si aggiudica giocandolo e senza che debbano dichiarare le vincite.

Differenze tra casinò AAMS e non AAMS

Oggi, differenze vere e proprie tra i casinò italiani e quelli esteri, in sostanza non ve ne sono a parte quelle in precedenza citate. I casinò del nostro paese fino a poco tempo fa offrivano soltanto alcuni games, ed era latente era la presenza di slot machine sui loro portali.

Oggi, la situazione è diversa; infatti, tutti i portali con regolare licenza le offrono. Inoltre sia i casinò esteri che quelli ADM sono entrambi affidabili e possono garantire la massima sicurezza, per cui la scelta è subordinata alle preferenze di ogni singolo utente e alla tipologia di giochi che cerca. Da ciò si evince che è importante considerare solo e sempre casinò con regolare autorizzazione per essere sicuri di non trovarsi coinvolti in truffe.

Moltissimi casinò, infatti, dispongono di una regolare licenza come, ad esempio, quella inglese, maltese o di Curacao. Questi portali online non sono però legali (in base alla legge italiana), ed è per tale motivo che lo stato frequentemente li oscura proprio perché non li considera legali. Affidarsi quindi a un casinò online operante sul territorio nazionale teoricamente è preferibile, anche se quelli stranieri senza quindi una licenza ADM, sono comunque sicuri poiché regolamentati.

Conclusione

Seppure ci sono delle differenze con quelli AAMS man mano tendono a sparire, il governo italiano sembra voglia intraprendere una nuova strada a riguardo delle licenze dei casinò esteri e cioè riconoscerle al fine di scongiurare l’emigrazione degli utenti verso i loro siti, evitando quindi perdite per l’erario e il fisco.

Allo studio c’è infine anche la rimodulazione delle attuali normative riguardanti alcuni punti focali che già abbiamo analizzato in questa recensione, ossia l’aumento delle puntate minime che consentirà a agli utenti e a i gestori dei casinò nazionali rispettivamente di divertirsi giocando in modo sicuro e senza troppe restrizioni e di incrementare le entrate. Tuttavia, è importante sottolineare che è sempre opportuno giocare in modo responsabile poiché c’è il rischio di incorrere nella ludopatia che può creare problemi non solo personali ma anche alle persone che ci circondano.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it