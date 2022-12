Sondaggi Izi: con il M5S Majorino si avvicina a Fontana

Condividi su

L’accordo quasi raggiunto in Lombardia tra Pd e Movimento 5 Stelle avvicina Pierfrancesco Majorino, candidato del centrosinistra alla presidenza della regione, al governatore uscente Attilio Fontana, espressione del centrodestra. A sostenerlo sono i sondaggi Izi per Il Fatto Quotidiano che danno i due sfidanti divisi da soli cinque punti percentuali. Ad essere in vantaggio è Fontana col 45,1% mentre Majorino, ad oggi sostenuto da Pd, Verdi/Sinistra Italiana, +Europa e in predicato anche dal M5S, è al 40,1%. Considerato il margine di errore e la data del voto ancora lontana, la partita è più aperta che mai. Fuori dai giochi sembrerebbe invece la candidata del Terzo Polo, Letizia Moratti. Prima a scendere in campo, l’ex vicepresidente e assessore al welfare della giunta Fontana, è sondata al 14,8%. Un dato simile a quello fotografato dai recenti sondaggi realizzati da Bidimedia mentre Winpoll in una rilevazione condotta tra il 30 novembre e l’1 dicembre, dava Moratti al 27,1%, sopra al candidato di centrosinistra Majorino ma lontana da Fontana sondato al 42,8%.

È interessante dare un’occhiata anche alle intenzioni di voto nella regione che offrono uno spaccato sui rapporti di forza interni alle rispettive coalizioni. Nel centrodestra si conferma il primato di Fratelli d’Italia (27%) sugli alleati Lega (14,9%) e Forza Italia (8,9%). Nel centrosinistra guida il Pd col 17% (due punti in meno rispetto alle recenti Politiche) mentre a sorpresa il M5S cresce al 9,8% (due punti in più rispetto alle elezioni del 25 settembre) pareggiando Azione/Italia Viva. Bene l’alleanza Verdi/Sinistra Italiana (5,4%) che compensa il calo di +Europa (2,3%). Ancora tanti gli indecisi e astenuti stimati al 24,8%.

Sondaggi Izi: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 5 dicembre 2022. Campione rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Lombardia, per genere, ed età. Margine di errore (livello di confidenza del 95%): + o – 3%. Totale interviste: 1013. Interviste telefoniche con metodologia CATI e CAWI con questionario strutturato.

