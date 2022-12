Condividi su

Sondaggi Bidimedia: Fdi in crescita continua, calano Lega e Pd

Non conosce sosta la crescita nei consensi di Fratelli d’Italia. Secondo i sondaggi condotti da Bidimedia per Torcha, il partito perno della coalizione di governo ha guadagnato dal 26 novembre al 14 dicembre ben sette decimi attestandosi al 29,1%. Resta invece stabile in seconda posizione il Movimento 5 Stelle (17,2%) mentre sia Partito Democratico che Lega perdono consensi calando rispettivamente al 16,5% e all’8,2%. Il Carroccio deve guardarsi le spalle da Azione/Italia Viva in crescita dello 0,1% all’8,1%. Ancora in calo le quotazioni di Forza Italia che cede mezzo punto scivolando al 7%. L’alleanza Verdi/Sinistra Italiana è data al 3,8%. Sotto la soglia di sbarramento ci sono +Europa al 2,5%, Italexit al 2,1%, Unione Popolare all’1,7%, Italia Sovrana e Popolare all’1,1% e Noi Mdoerati allo 0,7%. La quota di indecisi è in crescita di tre punti al 20%.

Fonte: Bidimedia

Come rilevato dai sondaggi Bidimedia “la luna di miele tra elettorato e governo sembra già in crisi”. Il gradimento della premier Meloni e del governo è in calo rispettivamente al 47% e al 42%. Spazio infine alle primarie Pd. Secondo l’istituto di sondaggi il finale di partita è già scritto: a vincere sarà Bonaccini, forte del 57% dei consensi tra gli elettori Pd contro il 39% di Schlein.

Sondaggi Bidimedia: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: Campione rappresentativo della popolazione di riferimento per località di residenza, genere, istruzione, età, condizione lavorativa ed ampiezza del comune di residenza, ponderato per voto pregresso. Rappresentatività del campione, inclusa l’indicazione del margine d’errore: +/- 2,2% per una percentuale stimata del 50,0%, con un intervallo di confidenza al 95%. Consistenza numerica intervistati: 2018 intervistati su 3500 contatti totali. Metodo raccolta delle informazioni: CAWI – Da panel.