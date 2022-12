Condividi su

Streaming, top 5 dei film di Natale secondo Imdb

Il Natale è un periodo magico dell’anno, e cosa c’è di meglio di rilassarsi con un bel film di Natale? Ci sono molti classici da guardare, ma quali sono i migliori? Abbiamo fatto una ricerca su IMDb e abbiamo trovato i 5 migliori film di Natale secondo il portale di riferimento per cinema e Serie TV.

Streaming Top 5 film di Natale: si parte con il Grinch di Jim Carrey

In quinta posizione, abbiamo “Il Grinch” del 2000. Il famoso adattamento cinematografico del libro di Dr. Seuss è un classico di Natale e uno dei film più amati. La storia segue le avventure del Grinch, un grinch solitario che vive nella città di Whoville. Con l’aiuto del suo cane Max, il Grinch cerca di sabotare le festività. Con una grande performance di Jim Carrey e una storia divertente, è un film di Natale da guardare in compagnia di tutta la famiglia

In quarta posizione abbiamo “Elf” del 2003. Il film di Natale segue la storia di Buddy, un elfo che vive nell’immaginario North Pole. Quando scopre che è in realtà un essere umano, si reca a New York per trovare il padre, che non conosce. Con una performance istrionica di Will Ferrell, questo film è un classico di Natale divertente e romantico.

Il terzo posto spetta a “La Vita è meravigliosa” del 1946. Questo film di Frank Capra è un classico di Natale che si è guadagnato un posto nell’olimpo della cinematografia. La storia segue il viaggio di George Bailey, un uomo che sta per suicidarsi ma viene salvato da un angelo che gli mostra quanto sia importante la vita. Il film è ricco di temi di fede, speranza e amore.

Al secondo posto abbiamo “Miracolo sulla 34a strada” del 1947. Questo film racconta la storia di un bambino che cerca di dimostrare che un uomo è in realtà Babbo Natale. Il film è un classico di Natale che è stato adorato da generazioni ed è probabilmente, tra quelli in lista, il più adatto ad una visione con i più piccoli.

Infine, abbiamo il primo posto, che è occupato dal classico “Canto di Natale” del 1951 di Gordon Duff. Questo adattamento del famoso racconto di Charles Dickens è uno dei film di Natale più amati. La storia segue le avventure di Ebenezer Scrooge, un uomo avaro che viene visitato da tre spiriti nel corso di una notte di Natale. È una storia di redenzione e di speranza che deve essere vista da tutti. La storia di Scrooge è stata ripresa da tante serie e film, tra riproduzioni e parodie. Il film del 1951 è probabilmente la trasposizione su schermo più nota e influente tra quelle proposte nel corso degli anni.

Streaming di Natale: una top 5 per tutti i gusti

Questi sono i 5 migliori film di Natale secondo la classifica di IMDb. Da classici come “Il Grinch” e “Elf” a classici storici come “Canto di Natale” e “La Vita è meravigliosa”, c’è qualcosa per tutti. Quindi, se stai cercando un film di Natale da guardare, questi film sono un ottimo punto di partenza. Alcuni di questi possono essere trovati sulle principali piattaforme di streaming come Disney+, Amazon Prime Video e Netflix.

