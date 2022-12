Condividi su

cryptovalute, cosa sono in sintesi?

Negli ultimi anni, le principali cryptovalute hanno rappresentato una delle forme di investimento più interessanti, registrando un notevole aumento di valore.

La loro crescita è stata talmente importante da attirare l’attenzione di grandi investitori istituzionali, che hanno contribuito a far crescere ulteriormente la loro popolarità. Le cryptovalute sono una forma di moneta digitale decentralizzata, creata e gestita tramite una rete di computer distribuiti. La loro maggiore caratteristica è la mancanza di un ente centrale che regola e controlla la loro emissione. Per questo motivo, sono considerate una forma di valuta “libera” che non è soggetta alla manipolazione di banche centrali o governi. Il loro andamento è influenzato da diversi fattori, come l’adoption rate, la volatilità del mercato, la liquidità e l’evoluzione tecnologica.

Cryptovalute: le principali sono Bitcoin ed Ethereum

Negli ultimi anni, queste monete hanno visto una notevole crescita del loro valore, con alcune di esse che sono arrivate a raggiungere una capitalizzazione di mercato superiore ai 100 miliardi di dollari. Tra le criptovalute più importanti troviamo Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin e Bitcoin Cash. Queste monete digitali sono diventate una delle forme di investimento più popolari e hanno una grande influenza sul mercato.

Esse presentano una certa volatilità ma, se ben gestite, possono offrire interessanti opportunità di investimento a lungo termine. Molti investitori hanno iniziato ad adottarle, soprattutto per le loro elevate possibilità di guadagno.

In conclusione, le principali cryptovalute sono diventate una delle forme di investimento più popolari e stanno offrendo interessanti opportunità di guadagno. Tuttavia, è importante ricordare che esse presentano un certo grado di rischio e che è necessario un attento monitoraggio del mercato. Non ultimo è il caso della bancarotta della terza piattaforma di trading crypto al mondo: FTX. Considerata estremamente stabile, nel giro di pochi giorni si è ritrovata a dover chiudere i battenti e centinaia di migliaia di investitori hanno (almeno per ora) perso tutto, non potendo più accedere ai loro wallet.

