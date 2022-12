Condividi su

Anche alcune liste minori guadagnano diversi decimali, il crollo del PD

Chi è stato, tra i partiti, il protagonista di questi tre mesi tra le elezioni politiche e oggi? Ce lo dice Emg, che nei suoi ultimi sondaggi elettorali per Cartabianca ha confrontato le intenzioni di voto attuali delle singole liste con i risultati del 25 settembre.

Sicuramente a vincere, sull’onda della luna di miele con il nuovo governo, è Fratelli d’Italia, che è al 29,3%, il 3,3% in più rispetto a tre mesi fa. Assorbe il consenso in uscita da Forza Italia, che scende dall’8,1% al 6,7%, ma non della Lega, che in realtà rimane stabile e conferma il dato di allora con il suo 8,9%. Certo, si tratta di una percentuale deludente rispetto alle cifre raggiunte gli ultimi anni, ma non vi è un ulteriore calo.

Nel centrodestra bene anche Noi Moderati, che migliora di mezzo punto va all’1,4%.

Malissimo, invece, il centrosinistra. Il PD è il partito che scende di più, perde il 2,3% e si ritrova al 16,8%, venendo superato dal Movimento 5 Stelle, che invece gode di un progresso dell’1,9% e con il 17,3% è il secondo partito.

Non approfittano della crisi del PD i suoi alleati, Sinistra Italiana/Verdi e +Europa, che perdono entrambi lo 0,4%, andando rispettivamente al 3,2% e al 2,4%.

In calo è anche Azione/Italia Viva: è al 7,5%, tre decimali in meno che a settembre.

Se la cavano bene, invece, due liste minori, come Italexit e Unione Popolare. Salgono del 0,4% e ora sono al 2,3% e all’1,8%. Non male per partiti così piccoli.

Sondaggi elettorali Emg, il 44% approva la manovra economica

Protagonista del dibattito politico in questo momento è la manovra economica, che ancora deve essere approvata dal Parlamento.

Cosa ne pensano gli italiani? Secondo i sondaggi elettorali di Emg il 44% approva le scelte dell’esecutivo. La percentuale supera di circa il 6% quella di quanti invece hanno un’opinione negativa, il 38%.

Il 18% non si esprime.

Del resto il 47% degli italiani dà un giudizio molto o abbastanza positivo del governo, superando chi dà un voto insufficiente, il 41%, di 6 punti.

Questi sondaggi elettorali sono stati realizzati attraverso un panel telematico di 1.358 casi il 19 dicembre

