Noipa, supplenti ancora senza stipendio. Se ne parla nel 2023

Brutte notizie per i supplenti. Ancora una volta, non ci sono fondi per pagare le supplenze di docenti e collaboratori scolastici. Con dicembre incluso, si arriva a ben 4 mesi di seguito senza percepire uno stipendio. Una situazione di cui si parla molto.

Le differenze dell’iter di pagamento di NoiPa tra supplenti e titolari

Rispetto ai pagamenti delle rate ordinarie per i dipendenti, quelli riguardante le supplenze brevi hanno un iter più lungo e, in particolare, si lega alla disponibilità dei fondi settimanali e mensili a disposizione.

In primis, la segreteria invia i dati al sistema che arrivano a NoiPa. Questa li elabora e li reinoltra alla scuola per un controllo e, se arriva l’ok dalla segreteria, si autorizza il pagamento. Fin qui, tutto normale. Il punto cruciale risiede nell’ulteriore trasmissione da NoiPa alla Ragioneria Generale dello Stato. Se ci sono i fondi per i pagamenti, questo viene effettuato. Se non ci sono fondi, invece, la richiesta di pagamento viene ri-esaminata settimanalmente. Inoltre, le emissioni speciali avvengono sempre il giorno 18 di ogni mese (salvo rare eccezioni) e a fine mese, in concomitanza con le emissioni della rata ordinaria.

Il sindacato incita i supplenti alla diffida

L’Anief (Associazione Nazionale Educatori e Formatori) afferma di “aver messo a disposizione dei nostri iscritti un modello di diffida. Speriamo che con l’emissione straordinaria di fine dicembre per gli arretrati, il governo paghi anche queste persone”. Una speranza che per adesso, però, sembra vana. La risposta dal Ministero non è stata affatto convincente. La risposta data all’Anief riguardo il caso proviene da una dirigente, Loretta Ricci (dirigente dell’ufficio quarto del dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi) che afferma che “Nel caso di ulteriori anomalie si invita ad aprire una richiesta utilizzando l’apposita Webform, disponibile sul portale “NoiPa” nella sezione dedicata “Mondo – NoiPa – supporto” o raggiungibile effettuando l’accesso nell’Area Privata indicando il codice fiscale e/o la partita stipendiale dell’amministrato”.

Nessun riferimento diretto a date di pagamento e anche possibili spiegazioni. Una situazione che lascia in bilico migliaia di persone e che potrebbe portare ad uno scontro tra Ministero e supplenti.

