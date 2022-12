Condividi su

Sondaggi Bidimedia: Fdi chiude prima, in calo Pd e M5S

Fratelli d’Italia chiude il 2022 sfiorando il 30% dei consensi nelle intenzioni di voto registrate dai sondaggi Bidimedia il 24 dicembre. Fdi è stimata infatti in crescita dello 0,2% al 29,3%. Staccatissimi i principali avversarsi, tutti in calo: il Movimento 5 Stelle cede due decimi attestandosi al 17% mentre il Pd perde quasi mezzo punto scivolando al 16,1%. In crescita la Lega che sale di quattro decimi all’8,6%, seguita a stretto giro da Azione/Italia Viva stimata all’8,3%. In flessione Forza Italia al 6,9% e Alleanza Verdi e Sinistra al 3,7%. Sotto la soglia di sbarramento +Europa al 2,7%, Italexit al 2,2%, Unione Popolare all’1,5%, Italia Sovrana e Popolare all’1% e Noi Moderati allo 0,8%. La quota di indecisi è stimata in crescita di un punto al 21%.

Fonte: Bidimedia

Sondaggi Bidimedia: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 17 al 19 dicembre 2022. Campione rappresentativo della popolazione di riferimento per località di residenza, genere, istruzione, età, condizione lavorativa ed ampiezza del comune di residenza, ponderato per voto pregresso. Rappresentatività del campione, inclusa l’indicazione del margine d’errore: +/- 2,9% per una percentuale stimata del 50,0%, con un intervallo di confidenza al 95%. Consistenza numerica del campione di intervistati, numero dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate: 1112 intervistati su 1631 contatti totali. Metodo raccolta delle informazioni: CAWI.

