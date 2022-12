Condividi su

Will Hunting – Genio Ribelle: trama, cast e curiosità del film

Will Hunting – Genio Ribelle è un grande classico della cinematografia contemporanea. È un film del 1997 diretto da Gus Van Sant, regista che sale agli onori della cronaca (e della critica) grazie al suo crudo “Elephant”, lungometraggio freddo e asettico che prende ispirazione dal massacro della Columbia.

Un cast di punta, con Matt Damon, Robin Williams e Ben Affleck

Il cast di Will Hunting è ricco di grandi interpreti. Tra i protagonisti troviamo Matt Damon (nel ruolo del “genio ribelle”, Robin Williams (che interpreta Sean Maguire, psicologo), Ben Affleck, Minnie Driver e Stellan Skarsgård. Spicca l’alchimia tra gli stessi Damon e Williams. Una sintonia on screen che è stata apprezzata e ricalcata dalla critica.

Will Hunting – Genio Ribelle: la trama del film

Will Hunting è una commedia drammatica che narra la storia di un ragazzo prodigio di South Boston, che ha un IQ superiore alla media ma una vita di povertà. Will Hunting, interpretato da Matt Damon, è un ragazzo di Boston che vive una vita di povertà e lotta contro la sua natura di prodigio. La sua vita prende una svolta quando viene scoperto da un professore del MIT, Lambeau, che offre a Will la possibilità di studiare gratuitamente al college. In cambio, Will deve accettare un trattamento psicologico con l’aiuto di Sean Maguire, interpretato da Robin Williams.

Premi alla miglior sceneggiatura e alla performance incredibilmente umana di Robin Williams

Will Hunting è stato segnalato per nove Academy Awards (gli Oscar) e ha vinto due premi, entrambi vinti da Matt Damon (miglior attore protagonista) e da Ben Affleck per la migliore sceneggiatura originale. Il film ha anche vinto un Golden Globe per la migliore sceneggiatura e un Golden Globe per Robin Williams alla migliore performance di un attore non protagonista.

L’improvvisazione di una scena diventata iconica

Un’altra curiosità interessante sul film Will Hunting è che alcune delle scene più famose, come la scena in cui Will e Sean discutono di matematica, sono state improvvisate dai due attori. A questa, si aggiunge quella che è probabilmente la scena più iconica del film. Will e Sean discutono sull’amore, con il giovane genio che si mostra reticente e profondamente pessimista. Sean, invece, si lascia andare ad un breve monologo appassionato in cui ricorda la moglie con dolcezza e ironia. Robin Williams improvvisa completamente l’aneddoto, al punto da far ridere di gusto tanto Matt Damon che il cameraman (non a caso, nel climax della battuta si nota un movimento di camera non previsto).

E ancora, Alcune parti del film come la scena in cui Will discute con Lambeau nella stanza dei professori, sono state girate in una reale sala dei professori del MIT. Questo lungometraggio del 1997 è un film iconico che ha commosso e ispirato milioni di persone in tutto il mondo. È un film che riesce a trasmettere un messaggio di speranza e di ottimismo riguardo al potere dell’educazione e della formazione. Sicuramente, una di quelle opere da vedere almeno una volta nella vita.

