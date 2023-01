Condividi su

Noipa cedolino febbraio 2023: è il mese del conguaglio

Non c’è ancora una data per quanto riguarda l’emissione di Noipa cedolino febbraio 2023 e relativa data di esigibilità, ma si sa che sarà il mese del conguaglio. Un mese, quindi, in cui fare particolare attenzione. Nel frattempo, è nota la data di esigibilità della rata ordinaria di gennaio. La data di esigibilità per la rata ordinaria è fissata per il 23 gennaio 2023. Inoltre, per quanto riguarda il personale supplente breve e saltuario della scuola, non sembrano esseri ancora notizie certe. Fatto sta che, come affermato a più riprese dall’ANIEF – la situazione è sempre più critica a causa di ritardi di anche fino a 4-5 mesi. Inoltre, nello stipendio di gennaio non saranno applicate le novità contenute nella legge finanziaria. Ciò è avvenuto “perché non c’erano i tempi tecnici”. Al mancato taglio del cuneo fiscale dell’1%, si aggiunge il mancato rimborso dei contributi del 2% del mese di dicembre e non sarà incrementata l’indennità di vacanza contrattuale del triennio 2022/24.

Qui, tutte le ultime sul cedolino Noipa, tra emissioni e pagamenti

Noipa cedolino febbraio 2023: attenzione al conguaglio e cosa fare

Sottolineiamo da subito che non sarà applicato nessun conguaglio né agli arretrati del triennio 2019-2021, né all’aumento dello stipendio per via del rinnovo del contratto. Il conguaglio dipenderà, infatti, dalle altre fonti di reddito. Se il conguaglio risulta a favore del contribuente, questo riceverà un rimborso dall’Agenzia delle Entrate. Se invece il conguaglio è a carico del contribuente, questo dovrà versare l’importo dovuto entro il mese di febbraio dell’anno successivo. In quest’ultimo caso, inoltre, è possibile chiedere una rateizzazione del conguaglio da versare nelle casse statali.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it