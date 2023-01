Spoils system: di cosa si tratta e cosa farà il Governo Meloni?

Condividi su

Negli ultimi giorni la luce dei riflettori si è accesa ancora una volta sullo spoils system. Si tratta di una pratica politica resa disponibile ai governi italiani da un paio di decenni grazie alla cosiddetta Riforma Bassanini. In breve, consiste nella possibilità di cambiare i dirigenti pubblici e, in particolare, quelli di ministeri e agenzie statali. Uno sguardo veloce ai principi che regolano il meccanismo.

Spoils system: di cosa si tratta?

Negli ultimi giorni è tornata ad accendersi la luce dei riflettori sullo spoils system: si tratta di un meccanismo ben radicato nella politica dei paesi anglosassoni, è una pratica standard della politica americana per esempio (negli Usa è possibile osservare al cambio di amministrazione la rimozione anche totale dei vertici delle Pubblica Amministrazione). In poche parole, consente ai governi di nuovo insediamento di sostituire i dirigenti pubblici, in particolare, quelli dei ministeri o delle agenzie statali, con personalità “di fiducia”.

La possibilità di inserire in caselle chiave della burocrazia funzionari più in linea con l’esecutivo è garantita ai governi italiani dalla cosiddetta Riforma Bassanini (dal nome del ministro Franco Bassanini che ne ispirò l’impianto). Quest’ultima è un insieme di leggi approvate a fine anni 90 che andarono a modificare l’assetto della PA introducendo tra le altre cose, appunto, lo spoils system. Nel caso italiano il meccanismo si applica solo agli incarichi di funzione dirigenziale dei ministeri e delle Agenzie poste sotto l’egida degli stessi: la possibilità di usufruirne cessa decorsi 90 giorni dal voto di fiducia. Dunque, il Governo Meloni ha tempo fino a fine gennaio per sfruttarlo.

Cosa farà il Governo Meloni?

Il Governo Meloni ha già di fatto attivato lo Spoils System rimuovendo il capo dell’AIFA, l’Agenzia Italiana del Farmaco, Nicola Magrini (lascerà l’incarico intorno a fine gennaio) e sostituendo il Commissario Straordinario per le aree terremotate (il senatore FdI Guido Casteli prenderà il posto di Giovanni Legnini). Nelle prossime settimane potrebbe essere sostituito anche il Direttore generale del Tesoro Alessandro Rivera secondo molte indiscrezioni riportate dalla stampa nazionale.

Sempre in base alle voci che circolano attualmente sui media, indirettamente lo Spoils System dovrebbe colpire anche l’attuale capo dell’Inps Pasquale Tridico (il suo incarico scade in primavera e potrebbe non essere rinnovato), così come l’amministratore delegato di Enel Francesco Starace e quello di Eni Claudio Descalzi (in realtà sono entrambi giunti al terzo mandato, per prassi l’ultimo per un manager delle grandi controllate dallo Stato).

