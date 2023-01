Condividi su

Sondaggi Ipsos: Fdi sfiora il 32%, Pd sempre più giù

Gli ultimi sondaggi del 2022 di Ipsos danno Fratelli d’Italia in ulteriore crescita al 31,7% (+0,3% rispetto alla rilevazione del 24 novembre). Aumenta così il distacco dagli avversari: il M5S, seppur in leggero aumento, è distante quasi 15 punti al 17,6%, il Pd invece perde nove decimi scivolando al 16,3%. Chiude in positivo la Lega salendo dal 7,3% al 7,8% e distanziando così Azione/Italia Viva in rialzo di due decimi al 7%. In calo invece le quotazioni di Forza Italia che cede lo 0,6% attestandosi al 6,2%. L’ultima forza politica sopra la soglia di sbarramento del 3% è l’alleanza Sinistra Italiana/Verdi sondata al 3,8%, in calo dello 0,4%. Sotto, Italexit grazie ad un balzo in avanti (2,3%) supera +Europa in flessione al 2%. Chiudono Noi Moderati, Unione Popolare e Italia Sovrana con percentuali racchiuse tra l’1% e il 2%. In termini di coalizione, il centrodestra doppia il centrosinistra (46,8% contro 22,1%). La quota di astenuti e indecisi torna di poco sotto il 40%.

Fonte: Ipsos

Sondaggi Ipsos: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 20 al 22 dicembre 2022. 1000 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne; margine di errore compreso tra +/- 0,6% e +/- 3,1% sulle stime relative al totale degli intervistati; per dare stabilità alle stime pubblicate, i risultati presentati sono il prodotto di un’elaborazione basata, oltre che sulle 1.000 interviste prima citate, su un archivio di 13.700 interviste svolte tra il 20 ottobre e il 18 dicembre 2022.

