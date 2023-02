Condividi su

Prezzo benzina e diesel oggi, 17 febbraio 2023. Le variazioni

Il prezzo di benzina e diesel non incide unicamente, in maniera diretta, sugli automobilisti. In funzione della variazione dei prezzi dei carburanti, cambia anche il costo della catena logistica. Per questa ragione, si parla di beni che hanno ripercussioni a cascata su una moltitudine di prodotti, in particolare per quelli che sono di uso comune e che pertanto necessitano di un trasporto sempre attivo e funzionale. Il prezzo di benzina e diesel, dunque, non interessa solo a una larga categoria di persone (tutti coloro che dispongono di un veicolo a due o quattro ruote) ma a tutta la cittadinanza.

Prezzo benzina oggi, 17 febbraio 2023: valore medio, minimo e massimo nel territorio nazionale

Secondo i dati a disposizione, il prezzo medio della benzina al self service, oggi, si attesta ad 1,861. Il prezzo medio settimanale è, invece, fissato ad 1,860, in calo rispetto alla settimana precedente (rilevata dal 07/02/2023 al 13/02/2023).

La Regione più cara per riempire il serbatoio è il Trentino Alto Adige. La Provincia di Trento vede un prezzo medio della benzina fissato a 1,905, mostrando quindi una differenza positiva di 44 centesimi. La Provincia più economica, in questo momento, per fare il pieno al proprio veicolo, è Ancona, con un prezzo medio al self che si ferma a 1,799 (differenza negativa di 62 centesimi rispetto alla media nazionale).

Prezzo diesel oggi, 17 febbraio 2023: valore medio, minimo e massimo nel territorio nazionale

Secondo i dati forniti dal Ministero dell’Ambiente e la Sicurezza Energetica, il prezzo medio del diesel al self service, oggi, si attesta ad 1,840. Il prezzo medio settimanale è, invece, fissato ad 1,853, in calo rispetto alla settimana precedente (rilevata dal 07/02/2023 al 13/02/2023).

La Regione più cara per riempire il serbatoio è il Trentino Alto Adige. La Provincia di Bolzano vede un prezzo medio del diesel fissato a 1,902. La differenza positiva rispetto alla media nazionale è di 62 centesimi. La Provincia più economica, in questo momento, per fare il pieno al proprio veicolo, è Ancona, con un prezzo medio al self che si ferma a 1,791 (differenza negativa di 62 centesimi rispetto alla media nazionale).

