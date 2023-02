Prezzo benzina e diesel oggi, 24 febbraio. I dati principali

Condividi su

Prezzo benzina e prezzo diesel oggi, 24 febbraio. I dati principali

Perché è importante conoscere il prezzo benzina e prezzo diesel? Non è solo una questione personale e di economia domestica, ma anche dell’enorme impatto che ha a livello nazionale. Il prezzo del carburante può influenzare l’economia di un paese, in quanto un aumento dei prezzi può portare ad un aumento dei costi per le aziende e per i consumatori, con un effetto negativo sul potere d’acquisto e sulla crescita economica. Ha un impatto indiretto anche sull’ambiente: il prezzo del carburante può influenzare anche le scelte di mobilità delle persone, poiché può rendere più costoso utilizzare un veicolo inquinante e meno costoso utilizzare mezzi di trasporto più ecologici come la bicicletta, il trasporto pubblico o l’auto elettrica. Infine, c’è da valutare l’impatto sulla politica energetica: Il prezzo del carburante può influenzare la politica energetica di un paese, in quanto può incentivare l’uso di fonti di energia alternative e più pulite, come le energie rinnovabili, o al contrario, incentivare l’estrazione di combustibili fossili.

Prezzo benzina oggi 24 febbraio: dove costa di più, dove di meno

Secondo i dati a disposizione, il prezzo medio della benzina al self service, oggi, si attesta ad 1,857 (praticamente stabile rispetto alla giornata precedente, dove il prezzo era fissato a 1,858). Il prezzo medio settimanale è, invece, fissato ad 1,860 (rilevata dal 14/02/2023 al 20/02/2023).

La Regione più cara per riempire il serbatoio è la Valle d’Aosta. La Provincia di Aosta vede un prezzo medio della benzina fissato a 1,907, mostrando quindi una differenza positiva di 50 centesimi. La Provincia più economica, in questo momento, per fare il pieno al proprio veicolo, è Ancona, con un prezzo medio al self che si ferma a 1,810 (differenza negativa di 47 centesimi rispetto alla media nazionale).

Prezzo diesel oggi 24 febbraio: Bolzano la provincia più cara

Secondo i dati forniti dal Ministero dell’Ambiente e la Sicurezza Energetica, il prezzo medio del diesel al self service, oggi, si attesta ad 1,821 (in flessione di 0,002 rispetto a ieri, 23 febbraio). Il prezzo medio settimanale è, invece, fissato ad 1,837, in calo (-15 centesimi) rispetto alla settimana precedente (rilevata dal 14/02/2023 al 20/02/2023).

La Regione più cara per riempire il serbatoio è il Trentino Alto Adige, con La Provincia di Bolzano che vede un prezzo medio del diesel fissato a 1,894. La differenza positiva rispetto alla media nazionale è di 73 centesimi. La Provincia più economica, in questo momento, per fare il pieno al proprio veicolo, è sempre Anconao, con un prezzo medio al self che si ferma a 1,786 (differenza negativa di 45 centesimi rispetto alla media nazionale).

