Prezzo benzina e diesel oggi 28 febbraio 2023: cosa dicono i dati

Giunti a fine mese, vediamo a quanto è arrivato il prezzo benzina e il prezzo diesel.

Prezzo benzina oggi 28 febbraio: dove costa di più, dove di meno

Secondo i dati a disposizione, il prezzo medio della benzina al self service, oggi, si attesta ad 1,851, in leggero rialzo rispetto alla giornata precedente. Il prezzo medio settimanale è, invece, fissato ad 1,860 (rilevata dal 14/02/2023 al 20/02/2023, con aggiornamento da effettuare nella giornata odierna).

La Provincia più cara attualmente per fare il pieno di benzina è una del Sud: Vibo-Valentia (Calabria). Nella provincia calabrese si vede un prezzo medio della benzina fissato a 1,913, mostrando quindi una differenza positiva di ben 56 centesimi. La Provincia più economica, in questo momento, per fare il pieno al proprio veicolo, è Fermo (nelle Marche), con un prezzo medio al self che si ferma a 1,804 (differenza negativa di 53 centesimi rispetto alla media nazionale).

Prezzo diesel oggi 28 febbraio: Aosta la provincia più cara. La più economica è Fermo

Secondo i dati forniti dal Ministero dell’Ambiente e la Sicurezza Energetica, il prezzo medio del diesel al self service, oggi, si attesta ad 1,811 (in leggero rialzo rispetto alla giornata di ieri). Il prezzo medio settimanale è, invece, fissato ad 1,837, in calo rispetto alla settimana precedente (rilevata dal 14/02/2023 al 20/02/2023 e con aggiornamento da effettuare in giornata).

La Regione più cara per riempire il serbatoio è la Valle d’Aosta, con la stessa Provincia di Aosta che vede un prezzo medio del diesel fissato a 1,892. La differenza positiva rispetto alla media nazionale è di 71 centesimi. La Provincia più economica, in questo momento, per fare il pieno al proprio veicolo, è sempre Fermo, con un prezzo medio al self che si ferma a 1,774 (differenza negativa di 57 centesimi rispetto alla media nazionale).

I fattori che incidono sul costo della benzina e del diesel

Ci sono vari fattori che incidono direttamente sul costo del carburante.

Livello di domanda e offerta: quando la domanda di benzina supera l’offerta, il prezzo tende ad aumentare e viceversa. Prezzo del petrolio grezzo: il prezzo del petrolio grezzo è, tendenzialmente, il principale fattore che influenza il prezzo della benzina. Se il prezzo del petrolio grezzo aumenta, il prezzo della benzina tende ad aumentare. Tasse: le tasse imposte dal governo sulla benzina possono influenzare marcatamente il prezzo (si veda il peso delle accise) Valuta: il prezzo della benzina può essere influenzato dal tasso di cambio tra la valuta del paese produttore di petrolio e la valuta del paese importatore. Concorrenza: la presenza di concorrenti sul mercato può influire sul prezzo della benzina. Quando ci sono molti fornitori di benzina in una zona, il prezzo tende ad essere più basso. Condizioni meteorologiche: eventi meteorologici estremi come uragani o tempeste possono influire sul prezzo della benzina, poiché possono danneggiare l’infrastruttura di produzione e distribuzione.

