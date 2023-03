Prezzo benzina e diesel oggi 9 marzo 2023: tutti i dati

Condividi su

Prezzo benzina e prezzo diesel 9 marzo 2023: tutti i dati di come varia il costo del carburante nello stivale (e isole), e dove costa di più e di meno rispetto alla media nazionale.

Secondo i dati a disposizione, il prezzo medio della benzina al self service, oggi, si attesta ad 1,857. Il prezzo medio settimanale è, invece, fissato ad 1,853 (rilevata dal 28/02/2023 al 06/03/2023).

La Provincia più cara per fare il pieno di verde, con unprezzo medio della benzina fissato a 1,906, è la provincia di Verbania (Piemonte). Qui c’è una differenza positiva di 49 centesimi. La Provincia più economica, in questo momento, per fare il pieno al proprio veicolo, è Ancona (Marche), con un prezzo medio al self che si ferma a 1,814 (differenza negativa di 43 centesimi rispetto alla media nazionale).

Prezzo diesel oggi 6 marzo: Aosta è sempre la provincia più cara

Secondo i dati forniti dal Ministero dell’Ambiente e la Sicurezza Energetica, il prezzo medio del diesel al self service, oggi, si attesta ad 1,812 Il prezzo medio settimanale è, invece, fissato ad 1,809.

La Regione più cara per riempire il serbatoio è la Valle d’Aosta, che vede un prezzo medio del diesel fissato a 1,883. La differenza positiva rispetto alla media nazionale è di 69 centesimi. La Provincia più economica, in questo momento, per fare il pieno al proprio veicolo, è la Provincia di Ascoli-Piceno nelle Marche, con un prezzo medio al self che si ferma a 1,772 (differenza negativa di 37 centesimi rispetto alla media nazionale).

Come incide il costo della benzina e del diesel sulla nostra vita quotidiana (al di là dei nostri veicoli)

Non è solo una questione personale e di economia domestica, ma anche dell’enorme impatto che ha a livello nazionale. Il prezzo del carburante può influenzare l’economia di un paese, in quanto un aumento dei prezzi può portare ad un aumento dei costi per le aziende e per i consumatori, con un effetto negativo sul potere d’acquisto e sulla crescita economica. Ha un impatto indiretto anche sull’ambiente: il prezzo del carburante può influenzare anche le scelte di mobilità delle persone, poiché può rendere più costoso utilizzare un veicolo inquinante e meno costoso utilizzare mezzi di trasporto più ecologici come la bicicletta, il trasporto pubblico o l’auto elettrica. Infine, c’è da valutare l’impatto sulla politica energetica: Il prezzo del carburante può influenzare la politica energetica di un paese, in quanto può incentivare l’uso di fonti di energia alternative e più pulite, come le energie rinnovabili, o al contrario, incentivare l’estrazione di combustibili fossili.

