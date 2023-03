Condividi su

Presa diretta, stasera in tv 20 marzo: temi e anticipazioni

Altra puntata decisamente piena e interessante per uno dei principali programmi di approfondimento della Rai. Stasera in tv, su Rai 3 alle 21:20 va in onda Presa Diretta, diretto dal giornalista Riccardo Iacona. Il tema della settimana è estremamente attuale e molto dibattuto: si parla di Metaverso (non solo quello del gruppo “Meta” ma, in generale, degli sviluppi e implicazioni della realtà virtuale) e dell’impatto dei social network (specialmente sui giovani) nella vita quotidiana e sulla psiche delle persone.

Rischi e opportunità del Metaverso, su Presa Diretta (stasera in tv)

Federico Rampolla (autore e advisor nel digitale) parla della possibilità di essere immersi un ambiente di apprendimento offre delle esperienze assolutamente straordinarie. Guliano Noci (Vicerettore del Politecnico di Milano) ne parla anche dal punto di vista industriale. “Gli operatori, ora, già operanti sull’impianto, possono essere guidati a distanza”. Anche Lorenzo Montagna (Presidente italiano di VRARA) parla di quanto e come potranno cambiare altri mercati, come quello immobiliare. Le implicazioni di una espansione del Metaverso possono essere tantissime e avere una ripercussione concreta sul mondo reale.

Focus su Social Network e giovani

Se per la realtà virtuale c’è da immaginare e fare uno sforzo creativo, per pensare a cosa potrà succedere, discorso ben diverso è quello legato ai Social Network e alla loro incidenza al giorno d’oggi. La troupe di Presa Diretta ne parla con Lorenza Rossi (referente benessere in un istituto scolastico) spiega quanto gli smartphone stiano generando una grande ansia di prestazione e creino problemi legati al ciclo del sonno. “Abituati al videogioco, questi ragazzi saranno anche più preparati al gioco d’azzardo”. E ancora, “La scuola può lavorare sulla schermatura emotiva dei bambini, aiutandoli a capire le loro emozioni, a dare loro un nome, e a sentire – in modo empatico – anche quelle delle degli altri”.

Appuntamento, quindi, a stasera in tv, su Rai 3 alle 21:20: in onda, Presa Diretta.

