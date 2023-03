Come passare da Analytics 3 a 4, il servizio di migrazione di SEO Leader

Condividi su

Il 16 marzo 2022, circa un anno fa, Google ha annunciato che a partire dal 1 luglio 2023, Google Analytics Universal 3 cesserà di raccogliere le informazioni sui visitatori. I dati precedenti saranno accessibili solo per un periodo di tempo limitato, dopodiché verranno persi.

Questo vuol dire che, entro queste scadenze, diventerà obbligatorio passare al nuovo GA4 per continuare a monitorare gli utenti sul proprio sito web. Per questo motivo, è consigliabile migrare alla nuova versione di Google Analytics, in modo da non perdere tracce di alcuna attività degli utenti sul sito.

Il servizio di migrazione di SEO Leader

A fronte di questa scadenza, SEO Leader ha sviluppato un servizio specifico per migrare alla versione 4 di Google Analytics. Avvalendosi della consulenza Google Analytics è possibile usufruire di tutta l’assistenza necessaria per la crescita del business che si gestisce. Al giorno oggi, nessun business – sia esso di piccole o grandi dimensioni – può fare a meno di una strategia di web marketing efficace per provare a raggiungere il successo. Gli strumenti di marketing online, tuttavia, per risultare utili e garantire risultati ottimali presuppongono l’intervento di chi sia in grado, grazie alle competenze specialistiche maturate, di assicurare una configurazione puntuale, tenendo conto delle norme restrittive in materia di privacy degli utenti che, se non adeguatamente rispettate, possono essere causa di problemi legali.

La migrazione a Google Analytics 4 con SEO Leader

Come passare da Analytics 3 a 4? Prendere la decisione di mettere da parte il vecchio Google Universal Analytics 3, quindi, è la scelta giusta per dire addio a una soluzione che non è più efficace e in più ha il difetto di non essere conforme alle prescrizioni del GDPR. SEO Leader è il punto di riferimento per tutti coloro che desiderano procedere in tal senso e hanno bisogno di supporto tecnico: grazie alla disponibilità di un consulente web analytics , è possibile usufruire di un sostegno dedicato, con una vasta gamma di servizi utili non solo per la migrazione a GA4, ma anche per la sua ottimizzazione.

La procedura di migrazione

La prima fase del processo attuato da SEO Leader prevede l’esecuzione di una meticolosa analisi della configurazione esistente e dei vari tool di marketing a disposizione. In questo modo è possibile identificare, qualora siano presenti, i problemi tecnici esistenti e le eventuali debolezze di carattere strategico. In questa fase, inoltre, vengono esportati i dati principali, affinché gli stessi non vadano persi. Dopodiché si elabora un piano di misurazione dedicato, con la definizione di indicatori di chiave personalizzati. Questo è il momento in cui si identificano le metriche più importanti, con la generazione di insight preziosi per il business. Sono numerosi i parametri che vengono presi in esame, e così si può provvedere alla programmazione degli obiettivi di conversione di Google Ads.

La configurazione delle feature

Quando tutti questi passaggi sono conclusi, si giunge alla vera e propria migrazione verso Google Analytics 4, che presuppone la configurazione delle varie feature messe a disposizione dalla versione di Analytics nuova. Tutti i parametri vengono controllati affinché si possa appurare che sono stati impostati in base alle necessità, e ciò permette di assicurare dati completi e improntati alla massima affidabilità. Una specifica attenzione viene riservata alla funzione di conversion tracking che si trova in Google Ads; nel caso in cui la migrazione non sia completata come necessario, si potrebbero verificare diversi problemi. La consulenza GA4 Standard, disponibile a partire da un costo di 249 euro, comprende un supporto professionale e la disponibilità di uno specialista del CMS usato per chi non ha un webmaster di riferimento.

