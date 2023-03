Condividi su

Sondaggi Ipsos: Fdi in difficoltà, cresce il Pd

Sono due i punti di consenso guadagnati dal Pd da quando Elly Schlein è stata eletta segretaria del partito. A sostenerlo sono i sondaggi realizzati da Ipsos per il Corriere della Sera e pubblicati il 16 marzo. Secondo la rilevazione, se si votasse oggi i dem raccoglierebbe il 19% dei consensi. Resta però ancora lontana Fratelli d’Italia, seppur in flessione di sette decimi al 30,3%. Il Pd può comunque festeggiare per la ritrovata centralità all’interno dell’area di centrosinistra. I democrat sono infatti tornati davanti al Movimento 5 Stelle calato di sette decimi al 16,8%. Non incrementa il proprio bottino di consensi Azione/Italia Viva in crescita di appena due decimi al 6,2%. Il duo Renzi e Calenda sperava di intercettare il voto riformista dato in probabile uscita dopo l’avvento di Schlein. Per ora questo evento non è accaduto. Nel centrodestra sono stimati in negativo sia Lega che Forza Italia: i primi scendono all’8% mentre i secondi al 7,2%. Stabili nelle loro posizioni sia Noi Moderati (1%) che +Europa (2%) ed Italexit (2,2%). La quota di indecisi e astenuti è data in calo del 2,7% al 38,8%. Il centrosinistra in totale raccoglie il 24,5% contro il 46,5% del centrodestra.

Nella classifica di gradimento dei leader Elly Schlein balza in testa col 34% dei giudizi positivi, superato Conte al 31% mentre sul terzo gradino del podio si trova Salvini col 28%.

In calo il gradimento del governo (50%) e premier Meloni (51%).

Fonte: Ipsos

Sondaggi Ipsos: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 14 al 16 marzo. 1.000 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne; margine di errore compreso tra +/- 0,6% e +/- 3,1% sulle stime relative al totale degli intervistati. Metodo raccolta delle informazioni: MIXED MODE (CATI-CAMI-CAWI).

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it